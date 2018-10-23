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В Днепропетровской области из школы срочно эвакуировали детей

23.10.2018 16:16
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В Днепропетровской области из школы срочно эвакуировали детей

В городе Павлоград, что в Днепропетровской области из-за чрезвычайного происшествия, произошедшего в кабинете химии, к занятиям не были допущены 1200 учеников. Об этом сообщает местное издание Вгороде.ua, передает replyua.net.

В сообщении вышеуказанного издания отмечается, что преподаватель химии проводила подготовку к будущему уроку. В этот момент она случайно зацепила ампулу с бромом, которая упала на пол и разбилась вдребезги. Практически мгновенно по всей территории школы распространился весьма специфический запах. Учителя и руководство школы отреагировали на сложившуюся ситуацию мгновенно. Дети, которые в момент чрезвычайного происшествия уже находились на территории школы, были эвакуированы, а те, которые только пришли на занятия, не допускались в помещение школы. 

Специалисты, прибывшие на место происшествия заверили, что разбитая ампула не выделяла никаких токсичных веществ, а бром – вещество абсолютно безвредное, как для взрослых, так и для детей. Тем не менее, руководство школы приняло решение не допускать к сегодняшним занятиям детей, хорошенько проветрить школу и провести генеральную уборку до тех пор, пока запах брома не выветрится из помещения. 



Теги: Донбасс, дети, школа, эвакуация, химия
 
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