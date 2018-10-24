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Бортник о взрывоопасной ситуации в Украине: Нельзя исключать возникновение тарифного Майдана
«Батькивщине» под силу сегодня устроить очередной Майдан. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Комментируя повышение цены на газ в Украине, наш собеседник отмечает следующее: «Все зависит от того, как в этот процесс включатся политические структуры. Если начнет действовать «Батькивщина» и другие системные оппозиционные партии, то риск масштабного протеста и использования тарифного вопроса против нынешней власти и прежде всего против президента, который является и кандидатом в президенты одновременно, конечно, будет огромным. Потенциал в обществе для массового протеста сегодня присутствует».
Со слов политолога, маловероятно, что сегодня партии включатся в эту ситуацию, поскольку до выборов осталось 6 месяцев.
«Нагнетать протестные настроения в обществе — это всем опасно, не только власти, но и оппозиции, потому что в результате протестов к власти могут прийти третьи, а не первые и не вторые», - считает Бортник.
Поэтому, продолжает наш собеседник, несмотря на все условия для создания взрывоопасной ситуации, вероятность тарифного майдана, который мог бы сменить власть, сегодня не высока.
«Овец стригут на длину шерсти. То же самое и наши тарифы — если бы наше общество протестовало, как армяне в свое время, которым на 12% подняли тарифы на электроэнергию, то тарифы были бы сегодня намного ниже. Как показывает практика 2009 и других годов в Украине, тарифы можно снижать, а не только повышать», - добавляет политолог.
Теги: Украина, Донбасс, газ, повышение тарифов, Майдан
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