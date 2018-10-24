- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Субсидии стали доступнее: Смягчены условия начисления госпомощи11:30
- Тука заявил, что Украина проиграла России противостояние в Азовском море11:15
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
- Готовьтесь к еще одному бабьему лету: синоптики обновили прогноз10:48
- Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве10:30
- Мертвые души: из РФ в Украину отец с сыном везли в салоне авто покойницу под видом пассажирки читайте подробнее на сайте10:15
- Очередной шаг к победе Украины: террористы Донбасса понесли большие потери 10:07
- Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди09:35
«Дельта банк» отсудит у должников почти три миллиарда
«Дельта банк», который принадлежал Николаю Лагуну, через суд восстановил права ипотекодержателя по ряду договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам.
Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Речь идет о договорах, общая задолженность по которым составляет около 2,6 млрд грн. Заемщиками выступили три крупных юридических лица.
Согласно сообщению, это дает возможность «Дельта банк» как обеспечить надлежащую процедуру взыскания задолженности по кредитам, так и осуществлять продажу имущественных прав по этим кредитам вместе с ипотекой, что будет способствовать повышению продажной привлекательности активов.
Полученные же средства от управления и продажи активами будут использованы для погашения требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
Теги: Донбасс, суд, должник, Дельтабанк
- Трампу грозит суд из-за нарушения конституции
- Прощай, мечта: Кличко лишили права баллотироваться в президенты
- Низкая зарплата в исполнительной службе приводит... к приговорам
- Гавайи подали в суд на Трампа
- Донецкий суд разрешил Ющенко ругаться как грузчику
- Еще одного судью из Донбасса президент перевёл в Киев
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
- Очередной шаг к победе Украины: террористы Донбасса понесли большие потери 10:07
- Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть10:00
- Ситуация на блокпостах: на всех КПВВ зафиксированы очереди09:35
- В Донецке арестован бывший секретарь горсовета, – соцсети09:32
- Боевики "ЛНР" разрабатывают механизм "легального" отъема жилья, так как боятся бунта 08:00
- В украинской разведке сообщили, что боевики на Донбассе воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей 07:46
- В Марьинке спасатели мобильного центра помогут восстановит поврежденные обстрелами дома07:10
- Таможенную границу между «ДНР» и «ЛНР» хотят убрать до конца года07:03
- "Чудовищная новость из "ДНР". Это просто катастрофа..." - сбежавший в Москву Долгов потряс новостью о Донбассе11:40
- Субсидии стали доступнее: Смягчены условия начисления госпомощи11:30
- Тука заявил, что Украина проиграла России противостояние в Азовском море11:15
- Четыре поселка под Мариуполем в зоне обстрелов. В ООС у ВСУ потеря11:01
- Готовьтесь к еще одному бабьему лету: синоптики обновили прогноз10:48
- Светлана Лобода экстренно госпитализирована в Москве10:30
- Мертвые души: из РФ в Украину отец с сыном везли в салоне авто покойницу под видом пассажирки читайте подробнее на сайте10:15
- Очередной шаг к победе Украины: террористы Донбасса понесли большие потери 10:07
- Почему “героем Новороссии” только мёртвым можно быть10:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину