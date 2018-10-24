Готовьтесь к еще одному бабьему лету: синоптики обновили прогноз

24.10.2018 10:48

Через несколько дней в Украину снова зайдет очень теплая воздушная масса: холод и дожди прекратятся. Как передает replyua.net со ссылкой на сайт Сегодня, об этом рассказала Наталья Голеня, заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра.



По ее словам, 24, 25 и 26 октября станут самыми холодными днями этого месяца, но уже в выходные в Украине снова будет светить солнце, осадки ослабеют, а температура воздуха повысится. «24 и 25 октября будет холодная и дождливая погода, в западных областях с мокрым снегом. Ночью 25 октября мокрый снег может быть в северных и центральных областях. 26 октября осадки ослабеют и ветер прекратится», - рассказала синоптик. Согласно прогнозам, в выходные будет очень тепло, как и в первые дни следующей недели.



В ночные часы столбик термометра будет опускаться до отметки 5-10 градусов, но уже днём в большинстве областей будет комфортно - около17 градусов. Самая высокая температура ожидается в южных областях, где синоптики прогнозируют около 23 градусов тепла. При этом небольшие осадки синоптики прогнозируют только в отдельных районах западных областей.