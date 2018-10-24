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Климкин призвал украинцев воздержаться от посещения Беларуси - там небезопасно
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцам на территории Беларуси может угрожать опасность, передает replyua.net со ссылкой на ТСН.
"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - заявил Климкин. По словам министра, РФ присутствует в Беларуси в сфере безопасности. В то же время он заострил внимание на том, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем". Дипломат добавил, что России пытается дестабилизировать регион Центрально-Восточной Европы, в частности Москва пытается "довести до раскола ЕС".
Напомним, ранее Павел Климкин прокомментировал появление бордов провокационного характера с надписью «Остановим сепаратистов на Закарпатье», передает replyua.net. «Только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как фактически сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма», – написал он в своем Twitter. По мнению министра, важно выяснить, кто стоит за этой акцией.
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, опасность, Климкин
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