- Климкин призвал украинцев воздержаться от посещения Беларуси - там небезопасно22:08
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг20:47
- В Кабмине назвали имена губернаторов, которые будут уволены20:31
- На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска 20:00
- Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"19:46
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- Настоящий клад у себя в огороде откопали житомирские пенсионеры18:46
Медики подсказали, какой напиток поможет вылечить грипп
Апельсиновый сок может быть лечебным при гриппе и простуде.
Доктор Крис Стил, выступающий в утренней программе This Morning на британском канале ITV, порекомендовал при гриппе ежедневно употреблять сок цитрусов.
По его словам, апельсиновый сок помогает уменьшать неприятные симптомы начавшегося заболевания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
«Апельсиновый сок эффективно снимает воспаление горла и головную боль», - заявил врач.
Крис Стил отметил, что в качестве жаропонижающего и противовоспалительного средства сок апельсина может оказаться эффективнее препаратов. Этот сок содержит большую концентрацию витамина С, что может стимулировать иммунитет и сократить продолжительность простуды или гриппа.
Витамин С укрепляет стенки сосудов, защищает клетки от агрессивного воздействия окружающей среды, обладает антиоксидантным эффектом. Витамины группы В, которые присутствуют в цитрусовых фруктах, нормализируют сон, улучшают настроение, укрепляют сердечную мышцу. Помимо этого, мандарины, грейпфрут и апельсины содержат высокие уровни веществ фитонцидов, подавляющих размножение болезнетворных микроорганизмов.
При остром раздражении горла сок цитрусовых следует разводит теплой водой. В целом ученые рекомендуют в сезон простуды и других вирусных инфекций есть больше фруктов и овощей.
Теги: Донбасс, грипп, лечение, медицина
- Если столбик термометра «зашкаливает», а лекарства не помогают...
- Таблетки - в мусор, лечимся любовью!
- Как противостоять эпидемии гриппа: важные советы
- Когда нужен врач - доктор Комаровский популярно рассказывает о гриппе и дает важные советы
- Страшный грипп нечем лечить? Кабмин ограничил цены на лекарства
- Названо проверенное народное средство от гриппа
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг20:47
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие 19:32
- В ОРДЛО ввели жесткую систему учета «призывников»19:15
- Как Пушилин в “выборах побеждал”19:00
- "Вечная память по-новоросски": соцсети высмеяли фейк террористов про погибшего "героя" из РФ на Донбассе 16:30
- В прифронтовом Торецке восстановили водоснабжение15:15
- В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии15:04
- «Население умирает от безнадеги и нищеты»: житель «ЛНР» рассказал о ситуации в республике14:45
- Ситуация в пунктах пропуска днем 24 октября14:36
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд13:45
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Климкин призвал украинцев воздержаться от посещения Беларуси - там небезопасно22:08
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Пересечение моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» станет еще тяжелее и опаснее, – Хуг20:47
- В Кабмине назвали имена губернаторов, которые будут уволены20:31
- Редакцию CNN эвакуировали из-за угрозы взрыва20:15
- На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска 20:00
- Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"19:46
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Названы продукты, способные заменять собой лекарства09:15
- Как защитить себя от чужой негативной энергии: Пять важных правил09:00
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- Террористы "ЛНР" вынесли приговор луганчанину за 16 фотографий в соцсети – подробности
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд