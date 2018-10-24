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На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска

24.10.2018 20:00
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На Донбассе возможно откроются новые пункты пропуска

На Донбассе есть три участка возле которых возможно открытие дополнительных пунктов пропуска через линию соприкосновения. Об этом заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в оккупированном Луганске.

Хуг уточнил, что на данный момент технических препятствий для этого нет:

«Я назову три возможных альтернативы, где не существует каких-то технических препятствий для пересечения линии соприкосновения. Это участок разведения сил и средств в районе Золотого, это мост в Счастье, также можно открыть пункт пропуска на дороге Первомайск-Попасная».

По его словам, в районе пункта пропуска в Станице Луганской по-прежнему существует необходимость ремонта пешеходного моста:

» Зима близко и пересечение моста станет еще тяжелее еще опаснее особенно для людей престарелого возраста и тех, кто имеет инвалидность. В интересах гражданского населения стороны должны выехать на место и отремонтировать этот мост. Если это невозможно, то они должны подумать об открытии альтернативных пунктов пропуска. Мы знаем, что есть масса вариантов и возможностей».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганск, открытие, ОБСЕ, пункт пропуска
 
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