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Полнолуние 24 октября: приметы и суеверия

24.10.2018 08:30
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Полнолуние 24 октября: приметы и суеверия

Луна является одним из самых загадочных спутников Земли. Каждый месяц полная Луна может существенно менять наш повседневный ритм. Однако существуют приметы и суеверия, которые помогут находиться в ладу с мистической планетой и даже привлечь удачу.

Приметы и суеверия в полнолуние

  • Увидев полную Луну, подержите в руке кошелек или деньги
  • Чтобы стать богатым, лучше не начинать новую работу в полнолуние, но все старые дела должны быть закончены
  • Если увидеть полную Луну через правое плечо - это к счастью
  • Чтобы сохранить красоту, женщина должна спать в зоне, скрытой от лунных лучей света
  • Чтобы в любовных отношениях все ладилось, нужно в полнолуние проделать следующее: крепко связать два носка, мужской и женский, положить перед сном под свою подушку и спать так до утра
  • В полнолуние нельзя стричь волосы и ногти
  • В полнолуние нельзя делать предложение руки и сердца - брак будет недолгим или несчастливым
  • Лучшее время для предложения - на растущей Луне
  • Кольца для свадьбы так же в полнолуние не покупают
  • Первый поцелуй, случившийся в полнолуние, прочит счастливые и долгие отношения.
Источник: http://podrobnosti.ua 


Теги: Донбасс, приметы, суеверие, полнолуние
 
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