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После ноября в Украине цену на газ «заморозят», – Гройсман
24.10.2018 14:33
Цена на газ для населения не будет повышаться до конца текущего отопительного сезона. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «Сегодня».
«Хочу четко сообщить, что ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне больше цена на газ повышаться не будет. Точка», – сказал Гройсман.
Напомним, в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Как сообщили в Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), новые тарифы на тепло могут быть установлены через месяц после повышения Кабинетом министров цены на газ для населения.
Источник: https://www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, ноябрь, газ, Гройсман
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