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Пророчество Путина начинает сбываться: крупная российская трагедия поразила Сеть загадочным совпадением читайте подробнее на

24.10.2018 14:15
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Пророчество Путина начинает сбываться: крупная российская трагедия поразила Сеть загадочным совпадением читайте подробнее на

​Социальные сети обратили внимание на зловещее пророчество президента России Владимира Путина, который ровно 2 недели назад выступил с угрозами в адрес мира на встрече с дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Встретившись с бойцом, Путин заявил, что Россия может "так прыгнуть, что мало никому не покажется".

При этом, по странному совпадению, вчера в Риме произошла страшная трагедия, которая была спровоцирована прыжками российских футбольных болельщиков клуба ЦСКА на эскалаторе в римском метро.

На загадочное совпадение обратил внимание известный журналист Денис Казанский, напомнив об угрозах Путина: зловещее пророчество от российского лидера прозвучала ровно 14 дней назад - 10 октября. Власти Рима сообщили, что российские болельщики при спуске в метро начали  прыгать на эскалаторе, спровоцировав его обрушение. "Можем так прыгнуть, что мало не покажется", - процитировал Казанский зловещие слова Путина двухнедельной давности, отметив странное совпадение.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, Рим, трагедия, эскалатор
 
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