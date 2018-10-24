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"Санкции российской мести": эксперт спрогнозировал последствия для Украины
Украинскую экономику меры воздействия Кремля не обрушат, а будет точечный удар, считает экономист Андрей Новак
Новые контрсанкции России против Украины обусловлены более политическими мотивами и вводятся по нескольким основным причинам.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал экономист Андрей Новак.
"В первую очередь следует сказать, что последние санкции России, которые она пытается ввести против Украины, конечно, появились из-за того, что Киев де-факто (но еще не де-юре) находится в предвыборной президентской кампании, и эти меры воздействия в основном будут носить точечный характер по конкретным украинским политикам и бизнесменам, по компаниям, которыми эти предприниматели владеют. Речь идет о людях, которые проводят проукраинскую и проевропейскую политику. Кроме того, санкции РФ вводятся в контексте будущей автокефалии Украинской православной церкви. Это такие себе санкции мести и удара по проукраинским политикам и бизнесменам проевропейского типа", – пояснил он.
По прогнозам эксперта, новые санкции РФ против Украины, "конечно, не завалят украинскую экономику".
"Потому что все самое худшее, что Россия могла сделать против Украины, она уже сделала. А именно: прямая военная агрессия, временная аннексия Крыма, захват части Донбасса, убийство десятков тысяч украинцев, 1,5 млн вынужденных переселенцев. Все худшее, что РФ могла нанести Украине, она уже реализовала. Поэтому эти санкции, конечно, носят более психологический фактор для самой России и для самих россиян, чем эффективные шаги против Украины", – подчеркнул Новак.
Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперты поясняли, почему новые санкции РФ против Украины не "завалит" украинскую экономику и будут носить в большей мере формальный характер.
Напомним, премьер РФ Дмитрий Медведев анонсировал, что Россия введет дополнительные ограничения на импорт украинских товаров и намерена ввести персональные санкции против физлиц и юрлиц из Украины.
Ранее на официальном сайте Кремля был опубликован указ президента РФ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на санкции Украины против РФ. Правительству РФ поручено "определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", а также "определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц".
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия может ответить на украинские санкции "зеркальными мерами" в отношении экономики, физических и юридических лиц.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, санкции
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