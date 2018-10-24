Синоптик розповіла, якої погоди чекати українцям у четвер

24.10.2018 16:03

Український народний синоптик Наталя Діденко опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук свіжий прогноз погоди в Україні, та розповіла, чого чекати від четверга, 25 жовтня, інформує replyua.net із посиланням на власний профіль експерта.

Діденко попередила українців про те, що в країні пануватиме холодна та волога погода, а також застерегла людей з високою чутливістю до різких змін погодній умов. Синоптик також наголосила, що температура становитиме в окремих регіонах +6 градусів, а також дошкулятиме холодний сильний вітер.



«Циклон поки що визначає і визначатиме погоду в усій Україні. 25 жовтня переважатиме волога погода з температурою повітря +6+9 градусів, на Півдні до +9+12 градусів. Сильний вітер втримається. У Києві у четвер - періодичний дощ, сильний вітер, максимальна температура повітря +7 градусів. До кінця тижня циклон залишить межі України, повсюди потепліє. Погода складна і важкувата для людей з високою чутливістю до різких змін синоптичної ситуації. Побережіть себе ретельніше», - написала Наталя Діденко.