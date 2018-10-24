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Субсидии стали доступнее: Смягчены условия начисления госпомощи
К началу отопительного сезона Кабмин смягчил условия для получения субсидий на оплату коммунальных услуг, хотя ранее власти утверждали, что госпомощь получат только те, кто действительно в ней нуждается. Предполагалось, что субсидиантов станет меньше почти на миллион семей, а расходы из бюджета на оплату «коммуналки» снизятся примерно на 20% (порядка 10—12 млрд грн в год). Изменения введены задним числом, с 1 октября. В частности, из дохода семьи субсидианта исключены алименты, субсидии дадут безработным селянам и тем, кто имеет дом больше 200 кв. м и квартиру больше 120 кв. м, хотя обещали не давать. Эксперты говорят, что часть новшеств обоснованы, но эффект от них теперь будет в разы меньше, чем планировало правительство полгода назад. Об этом пишет «Сегодня».
Новые правила начисления субсидий разъяснил министр соцполитики Андрей Рева. Первое – без оплаты ЕСВ госпомощь получат безработные в селах и райцентрах и безработные в городах, если они стоят на учете в центрах занятости; второе – для владельцев квартир площадью более 120 кв. м и домов более 200 кв. м при оформлении субсидий будет учтена не общая, а только обогреваемая площадь, которая намного меньше. Также госпомощь теперь получат наемные работники, которым работодатель задерживает зарплату, в связи с чем люди не могут оплатить счета. Семьи, в которых есть онкобольные, нарко- и алкозависимые, состоящие на медучете и не работающие, смогут претендовать на субсидию, обратившись с заявлением в комиссию по назначению субсидий. Раньше на алкоголика или наркомана автоматически начисляли доходы в три прожминимума для трудоспособных (5523 грн/мес.), и получить субсидию такой семье было малореально. Также ныне в доходе семьи не учитывают алименты и дотации за выращивание телят – 2500 грн/год за голову.
Если субсидиант потребил (по счетчикам) меньше нормы воды, «тока», газа, то он теперь может оплатить только фактически использованные объемы услуг. Пенсионеры, получающие пенсию по потере кормильца, и инвалиды могут претендовать на 30%-ю надбавку к соцнормам по потреблению комуслуг. Например, для семьи из двух человек это дополнительная оплата за госсчет 18,75 кв. м жилья, 1,44 куб. м холодной воды, 0,96 куб. м горячей воды, 30-50 кВт-ч электроэнергии в зависимости от наличия или отсутствия газовой плиты и горячей воды, 1,65 куб. м газа на обогрев одного кв. м жилья в месяц.
Эксперты неоднозначно оценивают новшества. Так специалист в сфере ЖКХ Андрей Никончук поддерживает нормы, позволяющие получить госпомощь одиноким пенсионерам, проживающим в больших квартирах, инвалидам, тем, кто не работает, но ищет работу или по вине работодателя не получает зарплату. А вот расчет субсидии, исходя из обогреваемой, а не общей площади дома или квартиры, Никончук называет уступкой для богатых: «Мало у кого из простых людей есть квартиры по 120 кв. м и дома по 200 кв. м. Но теперь их владельцы могут претендовать на субсидию, имея дом 250—280 "квадратов"».
Экономист Александр Охрименко согласен, что многие сельчане, прежде всего те, кто живет в селах и нелегально ездит на заработки в ЕС, получили послабления.
«Бюджет такую нагрузку вряд ли выдержит, но сокращение субсидиантов пойдет за счет пенсионеров, которым повысили пенсии, и теперь субсидия им не положена, либо она стала меньше».
Дав послабление субсидиантам, Кабмин заодно заявил о повышении с 1 ноября на 23,5% цены на газ для населения. По словам премьера, это минимум, на который удалось договориться с МВФ, который настаивал на повышении стоимости топлива сразу на 60%. Взамен Фонд уже объявил о предоставлении Украине нового кредита в 3,9 млрд долл. По словам Александра Охрименко, эти деньги нужны, чтобы в 2019 году рассчитаться по предыдущим займам МВФ, но и нынешний рост означает, что 1 кубометр газа будет стоить 8,55 грн, а это дороже более чем на 1,5 грн, чем сейчас (6,9 грн/куб. м). Энергоэксперты говорят, что подорожание не последнее. Как разъяснил изданию Андрей Никончук, вместе с газом подорожают отопление и горячая вода, так как в их стоимости цена газа составляет около 60%.
«Вырастут неплатежи за "коммуналку", добавятся те, кто получает субсидии», – говорит Никончук.
А энергоэксперт Валентин Землянский прогнозирует: через год цены на газ могут дойти до мировых, составив 14-15 грн/куб. м, или более чем полдоллара. Землянский подсчитал, что с ноября платежки могут потяжелеть на 10-15%. То есть кубометр воды будет стоить на 14-15 грн больше, или до 90 грн, а обогрев 1 кубометра жилья без счетчиков тепла – не 30, а 35 грн/кв. м.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, помощь, субсидия
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