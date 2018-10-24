Тука заявил, что Украина проиграла России противостояние в Азовском море

24.10.2018 11:15

Заместитель главы Министерства по делам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что Украинское государство проиграло противостояние Российской Федерации в Азовском море, так как со стороны страны-агрессора оно простреливается ракетами и береговой артиллерией, и строить базу Военно-морских сил Украинскому государству смысла нет никакого, передает Replyua.net.

В частности, он заявил: «В строительстве военной базы особого смысла я в этом не вижу. Естественно, необходимо иметь свое присутствие в Азовском море, чтобы обозначить — в случае необходимости мы можем дать сдачу. Однако с стратегической точки зрения никакого значения, ввиду наличия Керченского пролива, эта база не имеет. Россия в состоянии просто заблокировать движение и тогда просто все суда, находящиеся в Азовском море, останутся там».

В это же время, согласно предоставленной Тукой информации, из-за своих небольших размеров Азовское море полностью простреливается с российской стороны, даже той самой береговой артиллерией. Именно по этой причине война на море «не в интересах и даже не в силах нашей страны».