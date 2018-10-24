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"У кого больше": украинцев ждет существенное повышение зарплат
Чтобы владельцы компаний ни говорили о нехватке денег и об экономии, людям не стоит отчаиваться. В 2019 году их ждет повышение зарплат, причем во всех отраслях экономики.
По данным рекрутеров, больше всего повезет работникам двух – аграрной и медицинской, пишет UBR.ua.
"Существует очень серьезный спрос на специалистов по сельскому хозяйству со стороны агрохолдингов, и в следующем году они планируют активно привлекать работников. Средние зарплаты в отрасли могут достигнуть 20-25 тысяч", – спрогнозировала специалист экспертно-аналитического центра HeadHunter Екатерина Криворученко.
Это повышение окладов может стать рекордным за последние годы – составит 63%. И это притом, что в 2018 году средний уровень зарплат в сельском хозяйстве и пищевой промышленности итак вырос почти вполовину: как уточнили UBR.ua в Work.ua, он превысил 15 тысяч гривен и выровнялся с заработками в транспортной отрасли и в закупках.
Похожая ситуация и в медицине: там также не хватает специалистов, потому их будут заманивать новыми окладами. По самым пессимистическим прогнозам, в 2019 году зарплаты повысят на 44%, а по оптимистическим – на все 60%. По подсчетам Екатерины Криворученко, средний доход человека в белом халате достигнет 18-20 тыс. грн. Разумеется, все это касается частной медицины. При этом максимальные доходы будут намного выше. У многих именитых специалистов с большим опытом они давно перевалили за 50 тысяч гривен. Эти врачи не просто гарантируют квалифицированную медпомощь, но и обеспечивают клиникам поток пациентов. Не секрет, что потребители отталкивают от рекомендаций близких, и готовы идти за толковыми врачами практически в любые медучреждения (удерживающие средние цены на свои услуги).
В тоже время, по словам HR-эксперта Татьяны Пашкиной, стабильно высоким останется спрос на рабочие специальности: сантехников, электромонтажников, специалистов по оборудованию, инженеров. По ее словам, в следующем году их средние оклады закрепятся на 17 тысяч гривен.
Причины роста зарплат похожи во многих отраслях:
- Рост трудовой миграции за границу.
- Реальное удорожание жизни в Украине, превышающее официальный индекс инфляции: повышение коммунальных тарифов, стоимости проезда в общественном транспорте, цен на товары.
- Усилившаяся текучка кадров. Люди готовы увольняться «в никуда», и искать более прибыльное рабочее место.
- Донельзя увеличившиеся нагрузки на действующий персонал, который не справляется с имеющимися задачами, допуская все больше ошибок.
- Обострение дефицита кадров и усиление конкуренции между компаниями-конкурентами. Стали агрессивнее переманивать на работу ценные кадры.
- Появление новых бизнес-ниш, оперативная разработка которых сулит компаниям дополнительные заработки. Под новые проекты и направления оперативно формируются новые команды
Кстати, последняя причина все чаще провоцирует появление новых рабочих мест в банковском секторе. Там вовсю идет процесс автоматизации, и создаются IT-хабы. А для поиска новых высокотехнологичных решений, ориентированных на интернет и мобильные приложения, активно нанимаются IТ-специалисты.
При этом, как в банковском, так и аграрном, медицинском и прочих ключевых направлениях по-прежнему требуются толковые руководители. И им также планируют серьезно повысить зарплаты.
"В 2019 году у самых высокооплачиваемых специалистов, топ-менеджеров зарплаты могут вырасти еще на 20-25%. Вряд ли они будут ниже эквивалента 1000 долларов (или 28 тысяч гривен). При этом все понимают, что "неформальные" оклады могут исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч долларов. Представительства иностранных компаний в Украине постепенно подтягивают зарплаты топ-менеджеров к европейскому уровню", – отметила UBR.ua руководитель HR-провайдера Smart Solutions Татьяна Никитович.
Ожидается, что оклады начнут пересматривать с марта-апреля, и в большинстве случаев растянут их на 2-3 месяца. Наверняка руководители под это расширят функциональные обязанности каждого, кто получит больше денег.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, повышение
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