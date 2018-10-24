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Украинцам рекордно поднимут зарплаты в 2019: кому повезет больше всех, названы цифры
В 2019 году украинцев ждет повышение зарплат, причем во всех отраслях экономики. По данным рекрутеров, больше всего повезет работникам двух — аграрной и медицинской, пишет Политека.
Существует очень серьезный спрос на специалистов по сельскому хозяйству со стороны агрохолдингов, и в следующем году они планируют активно привлекать работников. Средние зарплаты в отрасли могут достигнуть 20-25 тыс.
Это повышение окладов может стать рекордным за последние годы — составит 63%. И это притом, что в 2018 году средний уровень зарплат в сельском хозяйстве и пищевой промышленности итак вырос почти вполовину: он превысил 15 тыс. грн. и выровнялся с заработками в транспортной отрасли и в закупках.
Похожая ситуация и в медицине: там также не хватает специалистов, потому их будут заманивать новыми окладами. По самым пессимистическим прогнозам, в 2019 году зарплаты повысят на 44%, а по оптимистическим — на все 60%. По подсчетам экспертов, средний доход человека в белом халате достигнет 18-20 тыс. грн. Разумеется, все это касается частной медицины. При этом максимальные доходы будут намного выше.
У многих именитых специалистов с большим опытом они давно перевалили за 50 тыс. грн. Эти врачи не просто гарантируют квалифицированную медпомощь, но и обеспечивают клиникам поток пациентов. Не секрет, что потребители отталкиваются от рекомендаций близких, и готовы идти за толковыми врачами практически в любые медучреждения (удерживающие средние цены на свои услуги).
В тоже время, по словам HR-эксперта, стабильно высоким останется спрос на рабочие специальности: сантехников, электромонтажников, специалистов по оборудованию, инженеров. По ее словам, в следующем году их средние оклады закрепятся на 17 тыс. грн.
При этом, в банковском, аграрном, медицинском и прочих ключевых направлениях по-прежнему требуются толковые руководители. И им также планируют серьезно повысить зарплаты.
По словам экспертов, в 2019 году у самых высокооплачиваемых специалистов, топ-менеджеров зарплаты могут вырасти еще на 20-25%. Вряд ли они будут ниже эквивалента 1000 долларов (или 28 тыс. грн.). При этом все понимают, что «неформальные» оклады могут исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч долларов. Представительства иностранных компаний в Украине постепенно подтягивают зарплаты топ-менеджеров к европейскому уровню.
Ожидается, что оклады начнут пересматривать с марта-апреля, и в большинстве случаев растянут их на 2-3 месяца. Наверняка руководители под это расширят функциональные обязанности каждого, кто получит больше денег.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, повышение
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