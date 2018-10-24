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Украинцев могут «обрадовать» очередным повышением тарифов на тепло

24.10.2018 17:15
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Украинцев могут «обрадовать» очередным повышением тарифов на тепло

В Минсоцполитики считают, что рост тарифов компенсируется повышением минимальных зарплат и пенсий в 2018 году.

В результате подорожания газа тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства, информирует УНН в среду, 24 октября.

Он напомнил, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду - это стоимость газа.

"По предварительным подсчетам, по моим подсчетам, это (повышение тарифов на тепло и горячую воду, - ред.) должно быть 16%", - отметил министр.

По словам Ревы, новые тарифы, согласно законодательству, могут быть введены не раньше декабря.

Кроме этого, Рева не ожидает роста количества получателей субсидии и размера субсидий вследствие подорожания газа.

"На 23,5% поднимается тариф на газ, а в среднем зарплаты и пенсии за предыдущие периоды, которые учитываются при исчислении, они примерно увеличились на этот показатель. Количество субсидиантов и размер необходимой субсидии и количество субсидии останутся на уровне прошлого года", - отметил Рева.

По его словам, по сравнению с прошлым годом количество заявителей на получение субсидии уменьшилось на 2,5 миллиона.

Напомним, с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%.

В то же время СМИ сообщают, что цена на газ должна повысится еще на 40%.

Источник: https://from-ua.com 

 



Теги: Донбасс, газ, повышение тарифов
 
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