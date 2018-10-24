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В центре Киева митинг: люди требуют от Порошенко не допустить роста цен на газ
Возле здания Администрации президента в Киеве несколько сотен активистов организовали митинг, требуя приостановить решение Кабмина о росте цен на газ для населения. Как передает replyua.net, об этом сообщает «Укринформ».
При этом отмечается, что в связи с акцией для движения автотранспорта частично перекрыли улицу Институтскую от улицы Садовая до Аллеи Героев Небесной Сотни. Тем временем, сотрудники полиции и Нацгвардии перекрыли улицу Банковую. Кроме того, правоохранители усиленно патрулируют территорию возле Банковой.
В настоящий момент обстановка продолжает оставаться спокойной. Активисты, большая часть из которых составляют люди пожилого возраста, ведут себя мирно. Под зданием правительства проходит митинг с такими же требованиями.
Напомним, что уже с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине потребность такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с кредиторами западных стран.
Теги: Донбасс, митинг, газ, повышение тарифов, Порошенко
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