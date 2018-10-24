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В Кабмине назвали имена губернаторов, которые будут уволены
24.10.2018 20:31
Сегодня Кабмин Украины согласовал увольнение четырех глав областных государственных администраций. Такую информацию сообщили украинские СМИ.
По данным СМИ, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Отмечается, что речь идет об отставке следующих губернаторов:
— главы Луганской ОГА Юрия Гарбуза (назначен на должность 24 апреля 2016)
— главы Черновицкой ОГА Александра Фищука (возглавляет ОГА с февраля 2015 года);
— председателя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко (возглавляет ОГА с сентября 2014);
— председатель Киевской ОГА Александра Горгана (возглавил ОГА 28 октября 2016).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, губернатор, увольнение, Кабмин
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