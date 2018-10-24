В «ЛНР» анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии

24.10.2018 15:04

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины анонсировали очередное масштабное отключение электроэнергии. Об этом сегодня, 24 октября, сообщают местные интернет-ресурсы.

Точная дата пока что неизвестна.

Так, изначально в «ЛНР» обещали отключить электроэнергию «в период с 22:00 26 октября до 08:00 28 октября для проведения ремонтных работ на высоковольтной линии 500 кВт "Победа – Шахты"».

Позже в «республике сообщили, что отключение переносится и «о времени проведения данных работ будет сообщено».

Ранее сообщалось, что, в связи с проведением плановых регламентных работ в неподконтрольном украинской власти Луганске, на подстанции «Победа 500 кВт» возможно отсутствие связи украинского мобильного оператора Vodafone в «ДНР».

Источник: https://dnews.dn.ua