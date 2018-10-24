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В медицинские университеты будут принимать по-новому: что изменится
В рамках стратегии развития медицинского образования утверждены новые правила приема на обучение в медучреждения высшего образования в 2019 году.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Что изменится?
1. Кроме украинского языка, для специальности "Охрана здоровья" профильными предметами являются биология или химия (второй конкурсный предмет), а с нового - еще и физика или математика, как третий конкурсный предмет.
"Современная доказательная медицина - точная естественно-научная дисциплина, и врачу необходимо иметь знания по физике, химии, биологии и математике. Введение физики или математики являются одним из шагов на пути к интеграции украинской медицины в международную практику", - пояснил заместитель министра Александр Линчевский.
2. Чтобы поступить на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия", абитуриенты должны набрать хотя бы 150 баллов ЗНО по профильным предметам.
3. Для специальности "Фармация, промышленная фармация" для получения степени магистра фармации конкурсный балл по профильным предметам должен составлять более 130 баллов.
В Минздраве убеждены, такие нововведения позволят отбирать в университет лучших абитуриентов.
Источник: http://podrobnosti.ua
Теги: Донбасс, университет, образование, медицина
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