Вскрылась новая деталь о ликвидации Захарченко: ""Сепара" не было в планах, маршрут изменили спонтанно"

24.10.2018 19:46

Главарю террористической "ДНР" Александру Захарченко очень не повезло 31 августа.

Он мог избежать смерти. Важной деталью о ликвидации главаря террористов поделился российский пропагандист Семен Пегов, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "ЛентаUA.net". С ликвидацией Захарченко все далеко не просто.

Пегов, ссылаясь на свои источники, уверяет, что Захарченко захотел посетить "Сепар" 31 августа в последний момент уже в дороге. Роковое для себя решение отобедать в "Сепаре" он принял буквально за несколько минут до того, как прогремел взрыв. Данным "сливом" пропагандист нечаянно опроверг версию Москвы и "ДНР" о причастности к инциденту спецслужб Украины и Запада.

Новая информация весьма ясно дает понять - взрыв осуществили очень близкие к Захарченко люди, знавшие о смене его маршрута. Очевидно также, что к убийству они старательно готовились. Важно отметить, что кремлевские СМИ после ликвидации Захарченко начали его "чернить", раскрывая впечатляющие масштабы коррупции. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Захарченко готовился к чему-то страшному: появился указ главаря "ДНР" ровно за 2 дня до его смерти.



Источник: www.dialog.ua