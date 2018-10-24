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ВСУ получила новую военную технику

24.10.2018 13:15
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ВСУ получила новую военную технику

Украинские военные получили необходимые внедорожники для оперативной перевозки комплексов "Стугна".

Об этом сообщается на странице боевой бригады в Facebook, передает "Диалог.UA". Ранее сообщалось, что кадры невероятного полета украинского штурмовика появились в Интернете. Отмечается, что 93-я ОМБр бригада "Холодный Яр" ВСУ получила автомобили-внедорожники для утилитарных нужд, на которые были установлены переносные ракетные комплексы "Стугна".

Теперь абсолютное бездорожье не будет преградой для перевозки какой-либо переносной техники. Командир бригады пояснил, что ранее на балансе отделения числилась боевая машина, однако она уже потеряла свои боевые возможности. Теперь же новые внедорожники класса UTV помогут украинской армии сражаться с агрессором.

Украинская армия намного лучше подготовлена, чем войска агрессора. Такое заявление сделал нардеп от партии БПП Юлий Мамчур Научно-производственная фирма "Адрон" показала на выставке "Оружие и Безопасность - 2018" свои новейшие разработки для создания корректируемых бомбовых выстрелов, а также новые термобарические боевые части.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ВСУ, военная техника, ООС
 
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