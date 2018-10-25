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Кремль хочет превратить Азовское море в свое "озеро" - Европарламент

25.10.2018 15:06
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Кремль хочет превратить Азовское море в свое "озеро" - Европарламент

25 октября Европарламент опубликовал резолюцию, в которой говорится о планах РФ по поводу Азовского моря. Европейские специалисты пришли к выводу, что Кремль хочет превратить Азовское море в свое "озеро". Сегодня Европарламент обнародовал резолюцию, в которой сообщил довольно интригующую информацию. В ней речь идет о том, что Российская Федерация хочет завладеть Азовским морем для своих стратегических целей, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на резолюцию Европарламента.
"Европарламент осуждает незаконную добычу нефтяных и газовых ресурсов, которую ведет Россия на территории Украинского государства. Обращаем внимание на возможный сценарий того, что РФ захватит украинские источники нефти и газа в Азовском море. Таким образом РФ превратит его в свое внутреннее "озеро"", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что данный проект резолюции был вынесен сегодня на всеобщее голосование пленарной сессии Ассамблеи. Это произошло в Страсбурге, где собрались соответствующие политики и профессионалы. Очевидно, что Европа осуждает агрессию России в Украине. Ожидается, что данная резолюция проинформирует общественные и политические организации, которые помогут Украине. Напомним, Чубаров вчера остановил заседание украинско-российской комиссии по Азовскому морю. Кроме того, Украине удалось провести блестящую военную операцию в Азовском море.



Теги: Донбасс, Азовское море, озеро, Кремль
 
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