Кремль хочет превратить Азовское море в свое "озеро" - Европарламент

25.10.2018 15:06

25 октября Европарламент опубликовал резолюцию, в которой говорится о планах РФ по поводу Азовского моря. Европейские специалисты пришли к выводу, что Кремль хочет превратить Азовское море в свое "озеро". Сегодня Европарламент обнародовал резолюцию, в которой сообщил довольно интригующую информацию. В ней речь идет о том, что Российская Федерация хочет завладеть Азовским морем для своих стратегических целей, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на резолюцию Европарламента.

"Европарламент осуждает незаконную добычу нефтяных и газовых ресурсов, которую ведет Россия на территории Украинского государства. Обращаем внимание на возможный сценарий того, что РФ захватит украинские источники нефти и газа в Азовском море. Таким образом РФ превратит его в свое внутреннее "озеро"", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что данный проект резолюции был вынесен сегодня на всеобщее голосование пленарной сессии Ассамблеи. Это произошло в Страсбурге, где собрались соответствующие политики и профессионалы. Очевидно, что Европа осуждает агрессию России в Украине. Ожидается, что данная резолюция проинформирует общественные и политические организации, которые помогут Украине. Напомним, Чубаров вчера остановил заседание украинско-российской комиссии по Азовскому морю. Кроме того, Украине удалось провести блестящую военную операцию в Азовском море.