Минсоцполитики пообещало украинцам компенсацию коммуналки без субсидии

25.10.2018 13:39

Украинское правительство планирует компенсировать все расходы на коммунальные услуги семьям, не успевшим оформить субсидию до начала отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики, передает donpress.com.

В ведомстве отметили, что компенсация полагается даже в том случае, если документы будут поданы в ноябре или декабре:

«Независимо от вида отопления — централизованное теплоснабжение, индивидуальное газовое или электрическое отопление — в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона».

Тем самым государство возместит коммунальные расходы семьи за два месяца, так как данная норма прописана в постановлении Кабинета министров.

В ведомстве подчеркнули, что для получения госпомощи в оплате услуг ЖКХ необходимо заполнить только заявление и декларацию о доходах. При этом никаких других документов не требуется.