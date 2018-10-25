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Погода сегодня: когда ожидать потепление

25.10.2018 14:45
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Погода сегодня: когда ожидать потепление

Сейчас погоду на Украине определяет циклон с северо-запада Европы, который называется Siglinde.
Сегодня ожидается сырая погода, а температура от +6 до +9 градусов, правда на Юге немного тепле, от +9 до +12 градусов. При этом сильный ветер остается.
В Киеве будут периодические дожди с сильным ветром, а температурный максимум будет на уровне +7 градусов.
По прогнозу Наталки Диденко, ближе к концу недели циклон уйдет и сразу станет теплее. Но пока это будет сложная погода для тех, кто сильно чувствителен к резким изменениям синоптических ситуаций. Им стоит поберечь себя.



Теги: Донбасс, циклон, потепление, прогноз погоды
 
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