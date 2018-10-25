Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Пограничники РФ разрешили вывезти в Украину мертвую женщину, пристегнутую ремнем безопасности

25.10.2018 08:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пограничники РФ разрешили вывезти в Украину мертвую женщину, пристегнутую ремнем безопасности

В одной из машин, следовавших через пункт пропуска «Гоптовка», было обнаружено тело мертвой женщины, пристегнутое ремнем безопасности, — пограничники РФ сообщают, что оно было якобы оформлено должным образом. Об этом рассказали в управлении погранслужбы России.
Тело перевозил гражданин РФ Александр Резник 1955 года рождения. Также в машине находился его сын — гражданин Украины Василий Резник 1979 года рождения. Оба ехали на принадлежащей им машине Ford Mondeo. В ней и находилось тело их умершей родственницы — она скончалась 23 октября 2018 года.
Якобы и машина, и тело были оформлены для выезда в Украину через пункт пропуска «Нехотеевка». Оформление прошло «с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации». Более того, сообщается, что о данном факте украинские компетентные органы якобы также были уведомлены.
Однако в пункте пропуска «Гоптовка», якобы несмотря на документы о смерти и разрешения, полученные в России, украинская сторона передала дело о «ненадлежащей» перевозке трупа полиции. Согласно правилам, при перемещении через государственную границу тело следует перевозить в опечатанном цинковом гробу. Гроб опечатывается работником внутренней таможни.
Против гражданина России и украинца было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство».
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, Российская Федерация, женщина, пограничники, умерший
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх