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Появится полиция по защите собак и кошек
В Киеве появится волонтерская зоополиция. Ее сотрудники будут бороться с живодерами и защищать четверолапых от жестокого обращения с ними. Об этом сообщили столичные зоозащитники. В Нацполиции Киева говорят, что официально к ним с такой инициативой пока никто еще не обращался.
С камерами и на авто. Как рассказал инициатор проекта и зоозащитник Эльшан Мехтиев, планируется сформировать три экипажа. Они будут выезжать на вызовы на автомобилях с эмблемами Zoopolice, в которых при необходимости можно будет перевозить животных.
"Зоополиция, я полагаю, в основе своей будет волонтерской. В составе каждого экипажа будет юрист, ветеринар, журналист и бывший военный или спортсмен. На груди у каждого будет камера, которая будет транслировать происходящее в эфир. Таким образом мы получим броню от всякого рода провокаций: драк или фальсификации на месте до или после преступления", – говорит Мехтиев, добавляя, что уже есть сотни желающих стать волонтерами.
Остановить убийства. По словам зоозащитника, основная цель создания зоополиции – остановить убийства четверолапых и не допустить трагедии, которая произошла в Николаеве в середине июля этого года, когда в местном центре защиты животных усыпили сто собак и пятьдесят щенков. Еще одна важная функция, которую будет выполнять зоополиция, – это профилактика преступлений.
"Зоополиция своей работой позволит остановить волну убийства животных. Ведь, по моим данным, только в Киеве в год погибают тысячи невинных животных", – говорит Мехтиев.
Обратиться в зоополицию можно будет по простому четырехзначному номеру.
"Мы создадим сеть волонтеров, которые будут проверять такие звонки, ведь мы уверены, что будет много ложных сообщений", – объясняет зоозащитник.
Руководствоваться в своей деятельности зоокопы будут статьей 207 Уголовно-процессуального кодекса "Законное задержание", что позволит им задерживать нарушителей до прибытия полиции или даже доставлять их в участок. Также в своей деятельности они намерены тесно сотрудничать с правоохранительными органами. Что же касается стоимость самого проекта, то обойтись работа зоополиции, по подсчетам ее инициатора, может в 12-13 тысяч евро в месяц. Финансирование будет осуществляться из частных источников. Запустить проект планируют в ближайшее время, однако точную дату пока не называют. В столичной полиции инициативу не комментируют.
"Пока в правоохранительные органы официально не поступали обращения или предложения от общественности относительно зоополиции", – рассказали "Сегодня" правоохранители.
Разговоры о создании зоополиции ведутся не один год. В 2016 году на сайте петиций Киеврады появилось предложение сформировать подобную структуру. Петицию поддержали более десяти тысяч киевлян, однако она так и не была реализована. Причина: законодательство страны не предусматривает создания такой структуры. Разрешить эту проблему пытались в Киевраде, проголосовав в прошлом году за то, чтобы обратиться к Верховной Раде с предложением внести изменения в закон о Нацполиции, дополнив его пунктом о создании полиции для животных.
"По вопросу зоополиции было решено обратиться в Министерство экологии с предложением сформировать экологическую полицию, частью которой была бы и зоополиция. Ответа из министерства по этому вопросу пока нет, а без него мы не можем принять данный законопроект", – рассказал нардеп Андрей Немировский.
Теги: Донбасс, собаки, кошки, полиция, защита
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