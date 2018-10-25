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Пожар на арсенале под Ичней ликвидирован — спасатели
Пожар на шестом арсенале Министерства обороны Украины под Ичней (Черниговская область), где происходили взрывы боеприпасов, ликвидирован.
Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-центр ГСЧС, передает zi.dn.ua.
В частности, указано, что 24 октября в 18:00 руководителем тушения пожара на арсенале была объявлена его ликвидация.
«В этот же день с 18:00 восстанавливается движение автотранспорта и железнодорожное сообщение в Ичнянском районе. Жители могут возвращаться в свои дома. А дети с 29 октября, после завершения каникул, приступят к обучению», — говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение подписала руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, исполняющая обязанности председателя Черниговской ОГА.
К тому же, начиная с 3:00 25 октября, было открыто воздушное пространство в радиусе 30 км.
Вместе с тем пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают очистку прилегающей к арсеналу территории.
«Проверены и очищены от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала. Очищено 40 из 80 участков разминирования, 16-километровую зону загрязнения уменьшено до 10-километровой. Изъято более 14 тыс. 689 взрывоопасных предметов (за сутки — 1 тыс. 427), отработано 291 сообщение населения об обнаружении боеприпасов (за сутки — 1)», — доложили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что спасатели проверили и очистили от боеприпасов все 39 населенных пунктов, расположенных вокруг арсенала.
Перед этим сообщалось, что ГСЧС планирует до 15 декабря очистить 79 тысяч гектаров от взрывоопасных предметов после пожара на шестом арсенале Минобороны в Ичнянском районе.
Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складов воинской части А1479 Вооруженных сил Украины. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, были эвакуированы 12,5 тысяч человек.
Теги: Донбасс, пожар, ликвидация, боеприпасы, Черниговская область, взрывы, Минобороны, арсенал
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