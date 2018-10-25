Решение принято: Вакарчук подтвердил свое участие в президентской компании

25.10.2018 08:06

Лидер "Океана Эльзы" уже давно не скрывает своих политических амбиций и уверяет: серьезная команда, которой можно воплощать в жизнь самые смелые планы, у него уже есть. Святослав Вакарчук в комментариях украинским журналистам рассказал о том, собирается ли последовать примеру "коллеги по цеху" Владимира Зеленского и поучаствовать в президентской гонке – 2019.

Он однозначно подтвердил свое участие, передает liga.net. При этом, совсем не обязательно избиратели увидят фамилию Вакарчука в бюллетене. Артист уточняет: еще не решил в какой роли окажется на выборах – "на разогреве или хедлайнером". "Это будет сравнимо с открыванием шампанского: шумно и неожиданно", - заявил журналистам политик, знакомый со Святославом Вакарчуком. И хотя до официального старта президентской гонки осталось немного времени, лидер "Океана Эльзы" продолжает держать паузу. Вакарчук уже сообщил, что у него есть команда, а на выборы пойти "несложно".