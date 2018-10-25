Снег и потепление: какая погода нас ждет на выходные

25.10.2018 21:39

Циклон, бушующий в Украине в последние дни, идет на спад, поэтому в выходные уже стоит ждать потепление.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"26 октября в Украине пройдет небольшой дождь, на Востоке и Юге до умеренного. В Харьковской и Сумской областях возможен мокрый снег. Удержится порывистый ветер. А кто претерпел с пониманием циклон, холод, штормовой ветер и холодные батареи - тому в субботу-воскресенье будет награда в виде потепления", - пишет она