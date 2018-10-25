В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕ ИСКЛЮЧИЛИ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ И ТЕПЛО: НАЗВАНЫ СРОКИ

25.10.2018 11:03

Вследствие подорожания газа на 23,5% тарифы на горячую воду и теплоснабжение могут вырасти примерно на 16%.

Такое мнение высказал министр социальной политики Андрей Рева журналистам после заседания правительства, передает корреспондент телеканала «Прямой».

«Учитывая то, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду – это стоимость газа, по предварительным подсчетам, по моим подсчетам, это должно быть 16%», – отметил Рева.

По словам министра, новые тарифы, согласно законодательству, могут быть введены не раньше декабря.