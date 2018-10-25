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За обиду шестиклассницы в харьковской школе ответственность должен нести классный руководитель – Минобразования. ВИДЕО
Учитель харьковской школы, действия которой допустили буллинг одной из учениц, должна принести свои извинения перед ребенком.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил первый заместитель министра образования и науки Владимир Ковтунец.
«Могут быть какие-то санкции в отношении учителя? Я думаю, что с юридической точки зрения здесь только может коллектив каким-то образом повлиять, но в дальнейшем надо такие вещи учитывать, потому что эти вещи очень опасны. Ребенок, который испытывает такие незначительные, на первый взгляд, обиды, может вырасти человеком с ненадлежащей психикой», – отметил Ковтунец.
Он сказал, что хороший педагог не ждет огласки подобных конфликтов, а если он уже и произошло, то приносит свои извинения, не считая это каким-то унижением.
«Это не унижение, это важный воспитательный момент. Когда учитель поведет себя корректно и извинится за то, что произошло, то его авторитет только будет расти», – убежден Ковтунец.
Вместе с тем, по мнению заместителя министра, заставлять преподавателя извиняться не нужно, ведь это ничего уже не даст.
Напомним, в одной из школ Харькова родительский комитет 6-Б класса решил поздравить детей с окончанием первой четверти учебного года, купили торт, но одну из учениц угощать не стали, потому что ее родители не сдают деньги на нужды класса.
Шестиклассница Диана в последний день четверти пришла домой в слезах. Матери рассказала, что ее оставили без сладкого стола.
Теги: Донбасс, Харьков, школьница, ответственность, обида
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