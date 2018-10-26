На защиту Украины может встать уникальный плавающий БТР "Пловец": его неуязвимость к подрывам поражает. ВИДЕО

26.10.2018 09:36

Во время выставки "Оружие и безопасность - 2018" в Киеве на стенде НПК "Техимпекс" впервые был представлен инновационный бронетранспортер "Пловец".

Новый гусеничный плавающий БТР "Пловец", который может развивать скорость до 10,5 км/час, был презентован в Украине, передает "Диалог.UA".

Гусеничный плавающий БТР "Пловец" был разработан на базе многоцелевого гусеничного шасси МТ-ЛБУ. Также известно, что бронетранспортер имеет экипаж из 3 человек и может перевозить до 14 десантников, для спешивания которых может использоваться откидная аппарель в задней части машины. "БТР сможет выдержать подрыв под днищем заряда до 6 кг взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте", - утверждают эксперты.