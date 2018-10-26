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Названы самый опасный и самый безопасный города Украины
26.10.2018 22:25
Как написал начальник криминальной полиции и первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, на сегодня самым криминальным городом в Украине являются Черкассы.
«Мирный город Черкассы, где несколько дней назад проводил совещание руководителей криминальной полиции Украины, — самый криминальный в стране», — утверждает он.
Аброськин также обратил внимание, что в областном центре не работает программа «Безопасный город».
«Сегодня Мариуполь — самый безопасный город, потому что общество, полиция и военные делают все возможное для этого», — сообщил он.
Теги: Донбасс, безопасность, Мариуполь, Черкассы, опасность
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