Реакция Европарламента на действия РФ в Азове : основные плюсы и недостатки решения

26.10.2018 07:47

По словам политолога Олеси Яхно, антироссийская жесткая резолюция Европарламента по Азовскому морю является важной для Украины как в политическом, так и в практическом значении.

«Во-первых, для Украины вообще в принципе очень важно, что на разных международных площадках обсуждается тема Крыма. Поэтому для Украины это в любом случае важно, поскольку таким образом мировое сообщество демонстрирует, что оно не соглашается и никогда не примет аннексию Крыма Россией, и, соответственно, те сопутствующие проблемы, которые связаны с захватом Крыма, в том числе в акваториях Черного и Азовского морей. Во-вторых, очень важно, что обсуждалась позиция о введении должности спецпредставителя Европейского Союза по проблемам, которые как раз связаны с Крымом, в частности, по Азовскому морю. Это очень важно, потому что, как мы знаем, от США есть спецпредставитель. Поэтому если такой представитель будет от ЕС, это будет говорит о том, что Евросоюз не намерен не только стратегически и в долгосрочной перспективе признавать аннексию Крыма, но и на прикладном уровне, и на уровне возникновения конкретных проблем, будет на это реагировать», – пояснила она.

Эксперт также напомнила, что на днях было заявление представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, которая подчеркнула, что ЕС не признает оккупацию Крыма Россией, потому что границы независимых государств нельзя изменять путем применения военной силы.

В то же время, как рассказал эксперт Михаил Жирохов, в военном плане решение Европарламента по Азову никак не повлияет на расстановку сил и демилитаризацию в акваториях двух морей, поскольку ЕП принял по большому счету политическую декларацию. При этом Жирохов также напомнил, что у Европейского Союза своих вооруженных сил нет, а его военные структуры это – НАТО, и теоретически в Брюсселе могут организовать военную миссию Евросоюза, «но за все время истории ЕС это было сделано только один раз, но то решение принималось с огромными сложностями».

Как сообщалось, Европейский парламент после обсуждения ситуации в Азовском море принял жесткую резолюцию, которой осуждается российская агрессия в Азове, милитаризация оккупированного Крыма и блокада украинских портов.

Отметим, что из-за агрессии России в Азовском море в Украине встал вопрос о разрыве морского договора с Москвой. Сооружение моста, который соединил Россию с Крымским полуостровом, препятствование коммерческому судоходству в Азовском море – все это заставляет продумывать варианты реагирования со стороны Украины.

Источник mhub.top