Самый богатый. Состояние Ахметов за год выросло на 76%

26.10.2018 14:52

Украинский олигарх Ринат Ахметов в который раз возглавил рейтинг самых богатых украинцев, который был составлен журналом «Новое время».

Издание сообщает, что за год его состояние увеличилось на 76%, передает donpress.com.

По данным издания, всего за год состояние Ахметова выросло сразу на $ 5,3 млрд долларов — до $ 12,2 млрд. На втором месте оказался Виктор Пинчук с состоянием в $ 2,7 млрд. Тройку лидеров замкнул Вадим Новинский, с состоянием $ 2,3.

При этом на 4 и 5 местах оказались бывшие владельцы ПриватБанка Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, каждый из них владеет по $ 1,6 млрд.

В то же время, президент Украины Петр Порошенко в рейтинге занял 6-е место с состоянием $ 1,1 млрд долларов, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Дмитрий Фирташ оказался на 14 месте, его состояние за год сократились на 34% и составляет $ 489 млн.

По данным исследования, издание пишет:

«Теперь сотня самых богатых соотечественников сконцентрировали в своих руках $ 37,5 млрд. Иными словами, только 100 Украинские могут одним махом погасить половину всего государственного долга страны».