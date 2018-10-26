- Украина загонит себя в тупик, если разорвет договор с РФ о совместном использовании Азовского моря, - Денисенко08:25
- "Слова за Путиным повторяет", - украинцы возмущены "лживой дипломатией" Хуга и ОБСЕ08:03
- Создано уникальное мобильное приложение для переселенцев: вся полезная информация и помощь07:59
- Реакция Европарламента на действия РФ в Азове : основные плюсы и недостатки решения 07:47
- Снег и потепление: какая погода нас ждет на выходные21:39
- Конец ''совку'': как в Украине изменят регистрацию и отменят "прописку"20:07
- На Хмельнитчине за продажу оружия задержали добробатов19:50
- В Азовское море зашли военные российские корабли, - ГПСУ18:01
- Появится полиция по защите собак и кошек16:45
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"16:24
"Слова за Путиным повторяет", - украинцы возмущены "лживой дипломатией" Хуга и ОБСЕ
Заявление бывшего руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александра Хуга об отсутствии доказательств российской агрессии возмутило всю Украину. Украинцы в соцсетях активно обсуждают скандальные слова Хуга о Донбассе, передает "Диалог.UA".
В интервью западным СМИ представитель ОБСЕ Хуг заявил о якобы отсутствии "прямых доказательств" военной агрессии РФ в Украине. С его слов, таковыми не являются регулярные конвои через границу российского смертоносного вооружения, захват украинцами российских военных в бою и форма ВС РФ на вояках "Л/ДНР". Украинцы в шоке от лицемерия Хуга. Его заподозрили в работе на Кремль. "Чего это посредник слова за Путиным повторяет?" - задался вопросом один из комментаторов. Это он о заявлении представителя ОБСЕ, что форму ВС РФ "можно купить где угодно". "Совпадение? Не думаю! Может, мы и войну в военторге купили? И тела погибших? А все остальные доказательства - театральные декорации? Осталось только в шахты заглянуть! Может там еще десятки танков и "Градов" завалялось", - добавил подписчик. "Конвои пересекают неконтролируемый участок границы со стороны России... Но, по логике Хуга, это могут быть кто угодно! Хоть американцы, хоть французы, хоть немцы или японцы", - удивился размышлениям Хуга другой пользователь соцсети. "Класс! Нам все показали, рассказали, но мы не видели. Интересно, он нормально спит по ночам от своей дипломатической брехни?" - задался вопросом комментатор.
Теги: Донбасс, Путин, ОБСЕ, Хуг
- Путин помог "братским" "ДНР/ЛНР": военная техника из РФ вторглась на Донбасс - подробности
- "Путин понимает, что технически это вряд ли осуществимо", – Тымчук о полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе
- Президент Порошенко нашел способ, как заставить Путина вывести свои войска из Украины и установить мир на Донбассе: появились первые подробности "осенней спецоперации" по устранению кремлевской "нечисти"
- Мнение: настоящую российскую позицию по полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе выразил не Путин, а Захарченко
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- В поздравлениях к Путину Захарченко напомнил о «непризнанном статусе ДНР»
- Жители Донецка встревожены большим количеством боевиков «ДНР» в городе08:28
- Боевики «ДНР» «закрыли» Иловайск. Проверяется каждый дом. Люди напуганы08:18
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков08:13
- В Ханженково пьяный боевик «ДНР» сбил на автомобиле подростка08:07
- Создано уникальное мобильное приложение для переселенцев: вся полезная информация и помощь07:59
- Поклонник "Новороссии" из Донецка ликвидирован бойцами ООС: террористы в трауре по Асэту07:52
- Экс-советник Захарченко жалуется, что его батальон не получает деньги уже третий месяц22:41
- "ДНР" пропонує голосувати на "виборах" за паспортом України22:19
- Здание-призрак, обтянутое тканью: в Сети показали, во что оккупанты превратили культовый дворец в Донецке21:47
- "Мира на условиях РФ не будет - готовимся к резкому обострению", - волонтер21:24
- Жители Донецка встревожены большим количеством боевиков «ДНР» в городе08:28
- Украина загонит себя в тупик, если разорвет договор с РФ о совместном использовании Азовского моря, - Денисенко08:25
- Боевики «ДНР» «закрыли» Иловайск. Проверяется каждый дом. Люди напуганы08:18
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков08:13
- В Ханженково пьяный боевик «ДНР» сбил на автомобиле подростка08:07
- "Слова за Путиным повторяет", - украинцы возмущены "лживой дипломатией" Хуга и ОБСЕ08:03
- Создано уникальное мобильное приложение для переселенцев: вся полезная информация и помощь07:59
- Поклонник "Новороссии" из Донецка ликвидирован бойцами ООС: террористы в трауре по Асэту07:52
- Реакция Европарламента на действия РФ в Азове : основные плюсы и недостатки решения 07:47
- Экс-советник Захарченко жалуется, что его батальон не получает деньги уже третий месяц22:41
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Знаки зодиака: чем вы выделяетесь среди остальных21:30
- Сквозь сон к холодильнику: чем опасен синдром "ночного едока"21:15
- Ведунья рассказала, как на Halloween не накликать беды21:00
- Названа совместимость знаков зодиака в дружбе09:45
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- «Вдруг изменил маршрут»: в «ДНР» случайно рассказали об убийцах Захарченко