Спокойствие, только спокойствие: что вызывает тревогу у каждого знака зодиака

26.10.2018 10:59

Тревога – состояние неприятное, но далеко не редкое. В современном мире с его темпом и развитием вывести из равновесия может что-угодно. Но можно обратиться и к звездам.

Хотите узнать, что является для вас основной причиной тревоги согласно вашему знаку зодиака?

Овен (21 марта — 19 апреля)

Вам постоянно хочется чем-то себя занять. Вы всегда хотите быть в движении. Это говорит о том, что вы наполнены спонтанной энергией и счастьем, а это хорошо. Если же вам приходится проводить день взаперти, ничего не делая, то вам начинает казаться, что вы сходите с ума. Вы начинаете срываться на окружающих, тем самым усложняя им жизнь.

Вам нужно понять, что не каждый день должен быть захватывающим. Некоторые дни навевают нам меланхолию и апатию. Научитесь принимать и такие дни тоже.

Телец (20 апреля — 21 мая)

Вы любите стабильность в жизни и всегда хотите быть уверены, что находитесь в безопасности и вкладываете себя в отношения с правильным человеком. Как только вы почувствуете, что теряете свою стабильность, то сразу же начинаете сильно переживать.

Вам следует понять одну простую вещь: причина ваших переживаний заключается не в других, а в вашей собственной привычке себя накручивать. Перестаньте так на всем зацикливаться и сразу же начнете меньше переживать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Ваша проблема заключается в том, что вы не умеете отличать важное от неважного и как результат — забиваете себе голову разными мелочами. Вы зацикливаетесь на деталях до такой степени, что начинаете переживать и теряете самообладание. Решите наконец, что для вас важно, а что нет. Не позволяйте чему-либо повлиять на ваше спокойствие.

Рак (22 июня — 22 июля)

Вы не хотите находиться в центре внимания. В принципе вам нравится внимание, но вы не хотите, чтобы все взгляды были обращены только на вас. Если такое все же происходит, вы расстраиваетесь и начинаете переживать. Вы теряете самообладание и становитесь неспособны распознать свои же эмоции.

Сделайте все, для того, чтобы чувствовать себя как можно комфортнее в коллективе, ведь общение- это неотъемлемая часть жизни. Неважно, что думают о вас другие. Важно лишь то, что вы сами думаете о себе.

Лев (23 июля — 22 августа)

Вы относитесь к тем людям, которые терпеть не могут, когда теряют над чем-либо контроль. Вам всегда нужно находится на водительском сиденье. Вы хотите постоянно все контролировать и не любите, когда другие пытаются забрать у вас контроль или заставить вас делать то, что хочется им. Вы уверены, что естественный порядок вещей — это когда вы всех контролируете.

На самом деле, это не так. Вы не всегда будете боссом. Порой вам просто нужно смириться с тем, что вы выполняете мелкую работу.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Привычка накручивать себя — это ваша основная проблема. Вы слишком много обо всем думаете и как результат — расстраиваетесь.

Вам нужно избавиться от этой привычки, потому что из-за нее вы становитесь одержимы идеей все контролировать, а это плохо. Накручивая себя, вы пытаетесь взять все вокруг под свой контроль и в некоторых случаях, в попытке это сделать, можете обидеть других. Не поступайте так больше, пожалуйста.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Самое главное для вас — справедливость. Это хорошо, поскольку мы живем в цивилизованном море и нуждаемся в определенных моральных нормах, которые позволили бы нам стать лучше. Для вас эти моральные нормы — справедливость. Все, что вы хотите — восстановить справедливость во всем мире. Тем не менее, в нашем мире все происходит совсем не так, как вы себе представляете.

Если у вас не получается восстановить справедливость, вы выходите из себя. Вам нужно перестать навязывать всем свои моральные принципы. В реальном мире все по-другому. Да, наш мир не идеален.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Вы хотите жить тихой и спокойной жизнью и терпеть не можете, когда этому что-либо препятствует. Вы не понимаете, что наш мир не держится на одной тишине и спокойствии.

Этот мир не может гарантировать нам безмятежную жизнь. Так все устроено, поэтому не стоит переживать, если мир работает не так, как вам этого хочется.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Вы хотите жить на своих собственных условиях. Вам не хочется молча сидеть и подчиняться чужим приказам. Вы хотите жить по своим собственным правилам и отдыхать так, как вам этого хочется. Не хотим вас огорчать, но окружающий мир значительно отличается от того, каким вы его себе представляете. Он никогда не будет функционировать в соответствии с вашими желаниями. У окружающего мира есть своя собственная система. Не пытайтесь взять под контроль все вокруг. Контролируйте свое желание все контролировать и сразу же станете более привлекательными.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Вы слишком сильно на себя давите. Расслабьтесь! Мир не разрушится, если вы сделаете перерыв и немного передохнете. Ваша натура трудоголика лишает вас права на лень и это, в свою очередь, заставляет вас переживать.

Отпустите ситуацию. Сделайте перерыв. Выдохните. Почувствуйте дуновение ветра. Расслабьтесь. Вы это заслужили.

Водолей (21 января — 18 февраля)

Вам нравится, когда у вас есть базовая, ничем не усложненная рутина. Вы не любите делать то, что в нее не входить. Вы лишь хотите следовать своей рутине, а затем отдыхать. Вы терпеть не можете все усложненное, потому что это заставляет вас беспокоиться и нервничать.

Жить ничем не усложненной жизнью — это совсем не плохо, но перестаньте себя обманывать. В жизнь всегда будут сложности и вам от них никуда не уйти. Постарайтесь всегда оставаться счастливыми, невзирая на все трудности.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вы терпеть не можете находиться в центре внимания. Даже публичные выражение чувств заставляют вас ощущать дискомфорт. От природы вы довольно стеснительны. Вы хотите спрятаться в своей коконе и там и оставаться.

Вам нужно вырваться из него и начать жить в реальном мире. Это вас не убьет.

Источник: segodnya.ua