Треть фальшивок: украинцев предупредили о поддельной молочке

26.10.2018 18:10

Как сообщили в Ассоциации производителей молока, в Украине до 30% вырос объем фальсифицированной молочной продукции.

Поддельную молочку преимущественно продают на стихийных рынках. Украинцы покупают ее из-за низкой цены. В то же время информация о реальном составе продукта отсутствует.

«Из-за бесконтрольное производства фальсификата производители молока теряют рынок сбыта. Если сейчас мы переживаем за поддельные молочные продукты, то через несколько лет у нас не будет отечественной молочки вообще. Ведь не будет молочного стада», — прокомментировала вице-президент ассоциации Анна Лавренюк.

За последние 5 лет на 17,5% сократилось поголовье крупного рогатого скота. Рентабельность производства молока с начала года снизилась на 40%.

Источник mhub.top