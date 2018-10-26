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Треть фальшивок: украинцев предупредили о поддельной молочке

26.10.2018 18:10
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Треть фальшивок: украинцев предупредили о поддельной молочке

Как сообщили в Ассоциации производителей молока, в Украине до 30% вырос объем фальсифицированной молочной продукции.
Поддельную молочку преимущественно продают на стихийных рынках. Украинцы покупают ее из-за низкой цены. В то же время информация о реальном составе продукта отсутствует.
«Из-за бесконтрольное производства фальсификата производители молока теряют рынок сбыта. Если сейчас мы переживаем за поддельные молочные продукты, то через несколько лет у нас не будет отечественной молочки вообще. Ведь не будет молочного стада», — прокомментировала вице-президент ассоциации Анна Лавренюк.
За последние 5 лет на 17,5% сократилось поголовье крупного рогатого скота. Рентабельность производства молока с начала года снизилась на 40%.
Источник mhub.top



Теги: Донбасс, молоко, подделка, продукты, фальсификат
 
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