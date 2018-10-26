- Лукашенко предложил Порошенко помочь решить конфликт на Донбассе, начатый Россией22:44
- Названы самый опасный и самый безопасный города Украины 22:25
- Западное тепло и российский холод: синоптики предупредили о смене погоды21:36
- «Укрпочта» с 1 января 2019 года прекращает доставку пенсий18:31
- Треть фальшивок: украинцев предупредили о поддельной молочке18:10
- Переход на зимнее время 2018: когда в Украине переведут часы17:29
- Самый богатый. Состояние Ахметов за год выросло на 76%14:52
- Украинцев предупредили о росте цен на продукты: названы цифры13:29
- Спокойствие, только спокойствие: что вызывает тревогу у каждого знака зодиака10:59
- На защиту Украины может встать уникальный плавающий БТР "Пловец": его неуязвимость к подрывам поражает. ВИДЕО09:36
Треть фальшивок: украинцев предупредили о поддельной молочке
Как сообщили в Ассоциации производителей молока, в Украине до 30% вырос объем фальсифицированной молочной продукции.
Поддельную молочку преимущественно продают на стихийных рынках. Украинцы покупают ее из-за низкой цены. В то же время информация о реальном составе продукта отсутствует.
«Из-за бесконтрольное производства фальсификата производители молока теряют рынок сбыта. Если сейчас мы переживаем за поддельные молочные продукты, то через несколько лет у нас не будет отечественной молочки вообще. Ведь не будет молочного стада», — прокомментировала вице-президент ассоциации Анна Лавренюк.
За последние 5 лет на 17,5% сократилось поголовье крупного рогатого скота. Рентабельность производства молока с начала года снизилась на 40%.
Источник mhub.top
Теги: Донбасс, молоко, подделка, продукты, фальсификат
- Молоко и алкоголь "растут" в два этапа, или Что будет с ценами в декабре?
- Тают цены на продукты
- Украинцев ждет рост цен на мясные и молочные продукты
- Кефир на вес золота: сколько будут стоить Украинские молочные продукты
- Факты против мифов. Какое будущее ждет украинскую молочку
- Что будет с ценами в октябре?
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина22:00
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг21:49
- Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО20:51
- Российские нелегальные производители сигарет используют оккупированный Донбасс для "серых" схем20:28
- "Людей достали": в Луганской области остановились шахты20:10
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка19:48
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО19:24
- Житель Донецка показал фото вымирающей Горловки: "Молодежь бу**ет, здесь такая же безнадега, как в Луганске"17:08
- 27 октября в Мариуполе будет громко: вблизи города пройдут учебные стрельбы16:51
- "Товарищи" не спасли: в Сети показали фото боевика по кличке Гном, который пополнил "бригаду 200"16:30
- Лукашенко предложил Порошенко помочь решить конфликт на Донбассе, начатый Россией22:44
- Названы самый опасный и самый безопасный города Украины 22:25
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина22:00
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг21:49
- Западное тепло и российский холод: синоптики предупредили о смене погоды21:36
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО20:51
- Российские нелегальные производители сигарет используют оккупированный Донбасс для "серых" схем20:28
- "Людей достали": в Луганской области остановились шахты20:10
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка19:48
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто15:46
- Быть или не быть проверкам переселенцев?15:28
- Пенсия после смерти: Какую сумму смогут получить наследники09:15
- 8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову22:23
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности
- В Россию пришла ответка за "ДНР": российское "зверье" с оружием вернулось из Донбасса - последствия пугающие
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- В зоне ООС эвакуировали тела погибших на минном поле: женщина почти сутки была жива, кричала, но никто не помог
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- В ОРДО составили список «важных специалистов» и запретили им выезд
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут