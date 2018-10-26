Украина загонит себя в тупик, если разорвет договор с РФ о совместном использовании Азовского моря, - Денисенко

26.10.2018 08:25

Разрыв договора с Российской Федерацией о совместном использовании Азовского моря поставит в тупик Украину на дипломатическом и юридическом фронте. Такую позицию высказал представитель Кабмина в парламенте, нардеп от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас разорвать договор о совместном использовании Азовского моря де-факто невозможно. Потому что мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик. Поэтому нужно также наращивать свои группировки в Азовском море. Это делается, появилось два украинских производства кораблей. Два корабля - возможно, они старые, но американские. Сейчас на подходе еще несколько подобных кораблей. Нам нужно выстраивать свой паритет", - сказал Денисенко.

Накануне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина продолжит расширять военное присутствие в Азовском море для отражения "возможной агрессии" со стороны РФ. В частности уже создана корабельно-катерная группа, в планах - создание военно-морской базы на Азовском море до конца 2018 года. В сентябре украинские военные корабли A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" прибыли в Мариуполь.

Как сообщалось, в течение последних трех месяцев значительно возросла активность России в Азовском море. Россияне не позволяют торговым судам, следующим в украинские порты или выходящим из них, беспрепятственно проходить через Керченский пролив. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны, начальнику Генерального штаба и командования ВМС Украины принять меры, чтобы остановить российские провокации по блокированию судоходства в Азовском море.

Как отметил президент Украины Петр Порошенко, Российская Федерация намерена оккупировать Азовское море так же, как и Крымский полуостров. Киев этого не допустит.