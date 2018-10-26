Украинцев предупредили о росте цен на продукты: названы цифры

26.10.2018 13:29

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз потребительской инфляции в Украине в 2018 году до 10,1% с 8,9%, прогнозируемых ранее.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно материалам НБУ, регулятор сохранил прогноз роста реального ВВП Украины в 2018 году на 3,4%, в 2019 году - на 2,5%, в 2020 - на 2,9%. Помимо 2018 года, прогноз инфляции ухудшен и на 2019 год – до 6,3% с 5,8%, прогнозируемых ранее. Прогноз инфляции на 2020 год остался неизменным – на уровне 5%.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", в сентябре 2018 года потребительская инфляция в Украине в годовом измерении была выше прогнозов Национального банка Украины.