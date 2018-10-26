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Западное тепло и российский холод: синоптики предупредили о смене погоды
Погода вновь готовит украинцам метеорологические сюрпризы. После резкого похолодания по всей территории страны, обильных осадков и даже первого снега, который успел уже выпасть в Карпатах, в Украину вновь возвращаются теплые температуры. Когда наступит вторая очередь бабьего лета, узнавал "Апостроф".
По данным Укргидрометцентра, конец рабочей недели все еще будет сопровождаться прохладными температурами и осадками на востоке, севере, в центре страны и Крыму. А вот южные и западные территории Украины в пятницу, 26 октября, не будут мокнуть – ясное небо синоптики прогнозируют по всему юго-западу.
Прохладнее всего будет на севере и востоке Украины: 6-8 тепла днем и около 2-4 ночью. Немного теплее будет в центре и на западе страны: 8-11 выше нуля днем и 3-5 в ночное время суток. Самые теплые температуры порадуют жителей Закарпатья и юга Украины. Днем столбик термометра здесь покажет комфортные 12-14 тепла, а ночью 3-7 с отметкой "плюс".
А вот на выходных начнет уже теплеть. В субботу, 27 октября, температура воздуха поднимется по всей территории Украины. Самые теплые температуры синоптики прогнозируют на юге страны: от 16 до 19 выше нуля днем и 7-9 тепла в ночное время суток. Немного прохладнее будет в центре. Там столбик термометра в дневное время суток покажет 13-16 тепла, а ночью опустится до 2-4 градусов выше нуля. На остальной территории страны синоптики обещают от 12 до 15 тепла днем и на 10 градусов прохладнее будет ночью. Правда, жителям Западной Украины в этот день придется достать зонты: здесь ожидаются дожди, на остальной же территории будет абсолютно ясное небо.
В воскресенье, 28 октября, потеплеет еще сильнее. В центре и на юге Украины днем температура воздуха поднимется до 19-22 градусов тепла, а на Закарпатье - до 20 с отметкой "плюс". Ночью здесь будет прохладнее – 10-14 выше нуля. На востоке в этот день ожидается от 16 до 19 тепла, а ночью 8-10. Прохладнее всего будет на севере страны - 8-10 выше нуля днем и 4-6 ночью. На западе погода будет крайне разнообразной. Так, в Черновицкой, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях ожидаются более чем комфортные 17-19 тепла, а вот в Волынской, Львовской и Ровненской синоптики ожидают от 8 до 13 градусов выше нуля. Кроме того, по всей Западной Украине и на севере страны в этот день пройдут дожди.
Начало же следующей недели будет еще теплее. Более того, температурная картина по стране выровняется и на севере показатели температуры вырастут до 17 градусов тепла. При этом осадки продолжат атаковать Западную Украину. Однако синоптики уверяют, что дожди не будут сильными.
С чем связано резкое потепление, рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Владислав Билык.
"Грядущее потепление связано с перестройкой барического поля (распределение атмосферного давления), меняется направление воздушных масс. Сейчас оно северо-западное, смещается на запад и юго-запад, а на юге всегда теплее, за счет этого и идет потепление", - пояснил синоптик.
По словам Билыка, теплые температуры задержатся в Украине на неделю.
"Ожидается, что такая погода будет держаться всю следующую неделю. Правда, на западе ожидаются небольшие дожди, но температуры там будут довольно высокие для этого времени года: до 20 градусов дневные температуры, а на юге до 22-23 даже могут быть. Предварительно, около 10 дней, до 5-7 ноября Украина будет оставаться в таком поле повышенного давления. В конце следующей недели немного начнет холодать на востоке Украины: воздух будет идти с районов центральной России и ночные температуры опустятся до 2-7 градусов тепла, а дневные будут держаться на уровне 10-15 градусов. На остальной же территории будет довольно теплая температура воздуха в промежутке от 15 до 20 градусов", - рассказал Билык.
Синоптик отметил, что будущее потепление – последнее в этом году. Через полторы недели температура воздуха начнет снижаться.
Теги: Донбасс, потепление, бабье лето, прогноз погоды
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