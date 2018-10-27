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Назначения субсидий: Кабмин изменил условия

27.10.2018 09:08
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Назначения субсидий: Кабмин изменил условия

Правительство расширило перечень услуг, на которые предоставляются жилищные субсидии. Соответствующее постановление Кабмина от 17 октября 2018 года № 841 вступило в силу 20 октября. Документом также предусмотрен ряд нововведений в начислении субсидий, пишут Донецкие новости.
Ежемесячные субсидии буду назначать на оплату взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, а также за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам.
Также постановлением Кабмина № 876 определено, как будут насчитываться такие субсидии.
Так, льготы и субсидии на оплату взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии будут предоставляться, исходя из размера взносов, установленных исполнительными органами сельских, поселковых, городских советов.
Субсидии на оплату абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам предоставляются в рамках предельного размера платы за абонентское обслуживание.
Издание также напомнило, что с 1 мая 2019 года должен быть установлен предельный размер платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам.



Теги: Донбасс, Кабинет министров, субсидия, назначение
 
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