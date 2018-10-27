- Пострадает Украина. В РФ отреагировали на заявления НАТО16:02
- В Украине продали памятник Ленину за 200 тыс гривен15:37
- В Украину вернулась опасная болезнь14:50
- Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»13:41
- Адские тарифы и холодные жилища: у Гройсмана перевели стрелки на украинцев13:08
- Украина перешла на зимнее время: что нужно знать11:42
- В Черниговской области продали памятник Ленину за 200 тыс гривен09:15
- Беларусь не против вмешаться в войну: Лукашенко договорился с Россией, и готовит миротворцев на Донбасс08:03
- Выходные в декабре: как будут отдыхать украинцы21:44
- Украинцев заставят поголовно страховаться19:55
Под Киевом атаковали скандального экс-депутата, слышна стрельба: подробности ЧП
Бывшего депутата били ножом в сердце и горло
Скандальный депутат-застройщик Валерий Пеший находится в реанимации.
Мужчину ударили ножом в область сердца и в шею, сообщает Политека.
В Ирпене совершено вооруженное нападение на скандально известного застройщика, экс-депутата горсовета Валерий Пешего.
«Пеший вышел из своего офиса в Ирпене в начале улицы Университетской и сел в автомобиль. Вскоре на машину бросили зажигательную смесь. Пеший выскочил из авто. На него набросились двое нападавших, которые нанесли профессиональных ударов ножом в шею и область сердца», — сообщили в местном издании «Заря Приирпенья».
По счастливой случайности нож прошел рядом с сонной артерией и сердцем, не причинив смертельных повреждений.
Вскоре на место происшествия (возле ресторана «Пряности» в начале Университетской) прибыла полиция и скорая помощь.
Однако в ирпенском фейсбук-сообществе говорят о стрельбе.
«У нас тут во дворе следователи работают. Пишут соседи, что Пеший в кого-то стрелял. Пару серьезных луж крови и машина разбитая», — сообщили пользователи.
Валерий Пеший — бывший руководитель земельной комиссии Ирпеня, а также экс-депутат местного совета. Он занимается строительным бизнесом, но имеет конфликты с инвесторами, которые купили квартиры.
В 2014 г. прокуратура г.Ирпеня Киевской области провела обыски на местах прописки и работы депутатов местного горсовета. В результате были найдены и изъяты около 400 подставных заявлений о выделении на частных лиц 40 га земель. В этом деле засветился и депутат Валерий Пеший.
Во время обысков депутаты оказывали сопротивление следственному мероприятию, была устроена потасовка, сотрудникам полиции сыпались угрозы от депутатов, среди которых также был Валерий Пеший.
Кроме того, Пеший успел засветится в незаконных вырубках деревьев, а также попал в скандальную историю с нападением на женщину с грудным ребенком.
«Валерий Пеший вышел из машины, и по моей просьбе сказать, что же такого полезного для города сделал, подошел вплотную ко мне, выхватил телефон и ударил меня в грудь, где была моя пятимесячный ребенок. Это четко видно на видео», — рассказала тогда пострадавшая активистка Инна Грищенко, которая борется за сохранение лесов и против незаконных строек в Ирпене.
Напомним, скандальный застройщик из Осокорков готовит иски против протестующих и милиции.
Теги: Донбасс, депутат, Киев, нападение
- Против предвыборного популизма оппозиции выступили периферийные регионалы
- Регионалы ушли из Рады. Рассматривается вопрос выборов в Киеве
- Известный телезрителям сын погибшего нардепа нашёлся
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Нет предела цинизму: Левченко заявил, что отстаивает интересы Украины
- Депутатов-регионалов собрали в Киеве
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой17:24
- Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»16:44
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»13:41
- Жители Донецка негодуют: новшество боевиков пришлось по нраву не всем13:24
- На шахте «Лисичанскуголь», где бастуют шахтеры произошел обвал12:47
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"12:31
- В "бригаде 200" пополнение: офицер ВСУ показал фото уничтоженного "гвардейца ДНР"12:26
- Боевики «ДНР» до сих пор продолжают «операцию» в Иловайске11:06
- Пропагандисты РФ готовятся к "сливу" Донбасса: Казанский о новой риторике российских СМИ10:46
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой17:24
- РФ развернула в Калининграде новейшие комплексы РЭБ «Самарканд»17:05
- Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»16:44
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- Пострадает Украина. В РФ отреагировали на заявления НАТО16:02
- В Украине продали памятник Ленину за 200 тыс гривен15:37
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- В Украину вернулась опасная болезнь14:50
- Россия просит помощи у США14:25
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"