Синоптик рассказал, когда в Украине будет снег и мороз

27.10.2018 19:13

В Украину придут серьезные морозы, а вот значительный снегопад может накрыть страну уже с приближением Нового года. Как передает replyua.net, такой прогноз озвучил известны народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, с 7 по 9 ноября прогнозируется от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11-14 числа от 0 до 2 градусов мороза, с 14 по 16 следует ожидать плюсовую температуру до 4 градусов. Далее опять ожидается минусовая температура до 3 градусов мороза. «В период с 20 по 23 ноября плюсовая температура, и с 23 по 27 число морозы усилятся, температура по Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержатся», - спрогнозировал Горбань.

Также синоптик отметил, что аналогичные погодные условия прогнозируются и в декабре. Снегопад в Украине появится ближе к Новому году.