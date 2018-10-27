- В Украину вернулась опасная болезнь14:50
- Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»13:41
- Адские тарифы и холодные жилища: у Гройсмана перевели стрелки на украинцев13:08
- Украина перешла на зимнее время: что нужно знать11:42
- В Черниговской области продали памятник Ленину за 200 тыс гривен09:15
- Беларусь не против вмешаться в войну: Лукашенко договорился с Россией, и готовит миротворцев на Донбасс08:03
- Выходные в декабре: как будут отдыхать украинцы21:44
- Украинцев заставят поголовно страховаться19:55
- ВСУ могут вернуть полный контроль над Азовским морем: появились детали плана, пугающего Москву19:35
- Синоптик рассказал, когда в Украине будет снег и мороз19:13
Синоптик рассказал, когда в Украине будет снег и мороз
В Украину придут серьезные морозы, а вот значительный снегопад может накрыть страну уже с приближением Нового года. Как передает replyua.net, такой прогноз озвучил известны народный синоптик Леонид Горбань.
По его словам, с 7 по 9 ноября прогнозируется от 1 до 2 градусов мороза и мокрый снег с дождем. 11-14 числа от 0 до 2 градусов мороза, с 14 по 16 следует ожидать плюсовую температуру до 4 градусов. Далее опять ожидается минусовая температура до 3 градусов мороза. «В период с 20 по 23 ноября плюсовая температура, и с 23 по 27 число морозы усилятся, температура по Украине снизится до -5, возможно, -8 градусов. В этот период дождь со снегом может задержатся», - спрогнозировал Горбань.
Также синоптик отметил, что аналогичные погодные условия прогнозируются и в декабре. Снегопад в Украине появится ближе к Новому году.
Теги: Украина, Донбасс, снегопад, Новый год, прогноз погоды
- Появились данные о резком подорожании новогоднего стола за год
- Погода на Новый год разочарует украинцев
- Зима задержится: Синоптики прогнозируют еще месяц холодов
- Танцующие дипломаты - это круто: сотрудники посольства США поздравили украинцев (ВИДЕО)
- ТОП-5 рождественских мультфильмов
- Только при виде этой женщины у Порошенко начинают дрожать ватные коленки
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»13:41
- Жители Донецка негодуют: новшество боевиков пришлось по нраву не всем13:24
- На шахте «Лисичанскуголь», где бастуют шахтеры произошел обвал12:47
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"12:31
- В "бригаде 200" пополнение: офицер ВСУ показал фото уничтоженного "гвардейца ДНР"12:26
- Боевики «ДНР» до сих пор продолжают «операцию» в Иловайске11:06
- Пропагандисты РФ готовятся к "сливу" Донбасса: Казанский о новой риторике российских СМИ10:46
- На Донбассе погиб украинский военный10:24
- ВСУ подорвали на Донбассе два российских танка и БТР: экипаж Т-72 Б3 погиб10:06
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- В Украину вернулась опасная болезнь14:50
- Россия просит помощи у США14:25
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»13:41
- Жители Донецка негодуют: новшество боевиков пришлось по нраву не всем13:24
- Адские тарифы и холодные жилища: у Гройсмана перевели стрелки на украинцев13:08
- На шахте «Лисичанскуголь», где бастуют шахтеры произошел обвал12:47
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"12:31
- В "бригаде 200" пополнение: офицер ВСУ показал фото уничтоженного "гвардейца ДНР"12:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Где встретят свою любовь разные знаки Зодиака20:41
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"