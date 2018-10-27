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Стало известно, как вырастет цена на газ в 2019 году
Цена на газ для населения должна вырасти до 9852 гривен за 1 тысячу кубометров с 1 мая 2019 года, а также может вырасти до 12314 гривен с 1 января 2020 года.
Об этом говорится в "Положении о возложении специальных обязанностей", текст которого есть в распоряжении Экономической правды.
Согласно документу, с 1 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года НАК "Нафтогаз Украины" должен осуществлять продажу/поставку природного газа для нужд населения по цене,
которая рассчитывается по следующей формуле:
Ц = (Цбаз х Кд),
где Ц - цена продажи/поставки природного газа;
Цбаз - средняя арифметическая цена продажи природного газа "Нафтогаза" для промышленных потребителей, действовавшая с 1 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года.
Кд - коэффициент дисконта.
Указано, что показатель Цбаз равен 8981 грн за 1 тыс куб метров.
Показатель Кд составит:
0,6943 - для расчета цены природного газа с 1 ноября 2018 года;
0,8 - для расчета цены природного газа с 1 мая 2019 года.
В дальнейшем, с 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей, то есть будет приближена к рыночной.
Таким образом, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 6235,5 гривны без НДС, расходов на транспортировку и надбавки облгазов.
С НДС, затратами на транспортировку и надбавками облгазов цена на газ для нужд населения составит 8550 грн за 1 тыс куб м, о чем было объявлено правительством.
С 1 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года цена на газ для населения, согласно нашим расчетам, должна составлять примерно 9851,66 гривны за 1 тыс куб м.
А с 1 января 2020 года "рыночная" цена на газ для населения при условии сохранения показателя Цбаз установится на уровне примерно 12313,85 гривны, согласно Положению.
Об условиях изменения показателя среднего арифметического (Цбаз) в Положении не указано.
Также отметим, что постановление кабмина об утверждении обновленных Положений было опубликовано на Урядовом портале, но затем было удалено.
"Нафтогаз" обязывают покупать природный газ у государственных "Укргазвыдобування" и "Чорноморнафтогаз" по ценам, которые определены формулой.
"В случае если объем природного газа, необходимый НАК "Нафтогаз Украины" для выполнения возложенных ... специальных обязательств, превышает объем продаж природного газа … "Нафтогаз" должен покупать необходимые объемы природного газа у других оптовых продавцов, в том числе за рубежом", - говорится в документе.
Согласно документу, газсбыты продолжат поставлять газ населению.
Как уже писала ЭП, в рамках переговоров с МВФ, наиболее острые дискуссии велись по формату PSO, по которому НАК поставляет газ по льготным ценам сбытовым посредникам - газсбытам.
"Нафтогаз" настаивает на варианте, по которому сможет продавать газ всем поставщикам на оптовом рынке, в том числе газсбытам, на равных условиях.
Сейчас газсбыты, которые в основном входят в сферу влияния Дмитрия Фирташа, единственные, через кого газ продается населению.
Теги: Украина, Донбасс, цена, Нафтогаз, газ, МВФ, повышение тарифов
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