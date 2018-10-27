Украинцев заставят поголовно страховаться

27.10.2018 19:55

Застрахованными должны быть все. Так решили народные депутаты, которые сейчас работают над новым законопроектом говорится №9163. Они предлагают ввести обязательное медицинское страхование.

Об этом пишет from-ua.

Цена вопроса

Сумма ежемесячных взносов на каждого украинца сейчас еще рассматривается, но по мнению депутатов, это должно быть не меньше 400 гривен в месяц.

Что войдет в пакет страховки?

В проекте указан тот же перечень медуслуг, что и в нынешнем законе. Это экстренная медицинская помощь, первичная помощь – лечение у терапевта, семейного врача и педиатра; специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь и реабилитация; медицинская помощь детям до 16 лет, ведение беременности и роды.

Конкретный перечень бесплатных услуг будет известен лишь в 2019 году, после принятия госбюджета.

Цена на медуслуги будет одинаковой во всех медучреждениях. То, что не войдет в программу, по сути, и должна покрыть медстраховка.

Также в законопроекте указано, что может покрывать страховка. Это диагностика, лечение, профилактика, реабилитация и лекарства. Перечень услуг будет зависеть от договора со страховой компанией.

Кто оплатит?

Оплачивать страховку обяжут работодателя, в случае, если гражданин не имеет работы, за него будут платить местные органы власти (с налогов).

Конечно, теперь каждый работающий останется без части зарплаты. ведь скорее всего, большинство работодателей будут вычитать деньги из зарплаты.

Сколько стоит индивидуальная страховка?

до 2000 грн/год – в большинстве страховых за такие деньги готовы записать к врачу, обеспечить вызов врача на дом, покрыть неотложную помощь.

От 3300 грн/год – сюда входит вызов врача на дом, визит к врачам государственных медучреждений, оплата лекарств на 800 грн в год при болезни, неотложная помощь. Если человек попал на стационар – можно получить до 70 тыс. грн компенсации за лекарства. На стоматологию предусмотрено 300 грн на год.

От 7000 грн./год – вызов врача на дом, услуги травмпункта, обеспечения лекарствами на сумму 1500 грн в год, визит к врачам в государственных и частных медучреждениях. На лекарства при лечении в стационаре – до 100 тыс. грн. На стоматологию компенсируют 800 грн.