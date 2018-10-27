- Пострадает Украина. В РФ отреагировали на заявления НАТО16:02
- В Украине продали памятник Ленину за 200 тыс гривен15:37
- В Украину вернулась опасная болезнь14:50
- Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»13:41
- Адские тарифы и холодные жилища: у Гройсмана перевели стрелки на украинцев13:08
- Украина перешла на зимнее время: что нужно знать11:42
- В Черниговской области продали памятник Ленину за 200 тыс гривен09:15
- Беларусь не против вмешаться в войну: Лукашенко договорился с Россией, и готовит миротворцев на Донбасс08:03
- Выходные в декабре: как будут отдыхать украинцы21:44
- Украинцев заставят поголовно страховаться19:55
Украинцев заставят поголовно страховаться
Застрахованными должны быть все. Так решили народные депутаты, которые сейчас работают над новым законопроектом говорится №9163. Они предлагают ввести обязательное медицинское страхование.
Об этом пишет from-ua.
Цена вопроса
Сумма ежемесячных взносов на каждого украинца сейчас еще рассматривается, но по мнению депутатов, это должно быть не меньше 400 гривен в месяц.
Что войдет в пакет страховки?
В проекте указан тот же перечень медуслуг, что и в нынешнем законе. Это экстренная медицинская помощь, первичная помощь – лечение у терапевта, семейного врача и педиатра; специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь и реабилитация; медицинская помощь детям до 16 лет, ведение беременности и роды.
Конкретный перечень бесплатных услуг будет известен лишь в 2019 году, после принятия госбюджета.
Цена на медуслуги будет одинаковой во всех медучреждениях. То, что не войдет в программу, по сути, и должна покрыть медстраховка.
Также в законопроекте указано, что может покрывать страховка. Это диагностика, лечение, профилактика, реабилитация и лекарства. Перечень услуг будет зависеть от договора со страховой компанией.
Кто оплатит?
Оплачивать страховку обяжут работодателя, в случае, если гражданин не имеет работы, за него будут платить местные органы власти (с налогов).
Конечно, теперь каждый работающий останется без части зарплаты. ведь скорее всего, большинство работодателей будут вычитать деньги из зарплаты.
Сколько стоит индивидуальная страховка?
до 2000 грн/год – в большинстве страховых за такие деньги готовы записать к врачу, обеспечить вызов врача на дом, покрыть неотложную помощь.
От 3300 грн/год – сюда входит вызов врача на дом, визит к врачам государственных медучреждений, оплата лекарств на 800 грн в год при болезни, неотложная помощь. Если человек попал на стационар – можно получить до 70 тыс. грн компенсации за лекарства. На стоматологию предусмотрено 300 грн на год.
От 7000 грн./год – вызов врача на дом, услуги травмпункта, обеспечения лекарствами на сумму 1500 грн в год, визит к врачам в государственных и частных медучреждениях. На лекарства при лечении в стационаре – до 100 тыс. грн. На стоматологию компенсируют 800 грн.
Теги: Украина, Донбасс, страхование, медицина
- УКРАИНЦАМ НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ ПРИ ПОТЕРЕ РАБОТЫ
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев
- В Украине начнут закрывать страховщиков
- ТОП-5 сфер в Украине с самой низкой конкуренцией
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- СБУ выявила схему отмывания средств через фиктивное страхование на 4,5 миллиарда
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой17:24
- Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»16:44
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- Продавали на Донбассе: полиция разоблачила цех по производству «Jack Daniel’s»13:41
- Жители Донецка негодуют: новшество боевиков пришлось по нраву не всем13:24
- На шахте «Лисичанскуголь», где бастуют шахтеры произошел обвал12:47
- "Город закрыт, везде обыски…" - жители Иловайска напуганы масштабной военной операцией боевиков "ДНР"12:31
- В "бригаде 200" пополнение: офицер ВСУ показал фото уничтоженного "гвардейца ДНР"12:26
- Боевики «ДНР» до сих пор продолжают «операцию» в Иловайске11:06
- Пропагандисты РФ готовятся к "сливу" Донбасса: Казанский о новой риторике российских СМИ10:46
- Разобьет врага с неожиданной позиции: ВСУ показали мощную работу миномета на передовой17:24
- РФ развернула в Калининграде новейшие комплексы РЭБ «Самарканд»17:05
- Ликвидирован боевик «ДНР» с псевдонимом «Медведев»16:44
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- Пострадает Украина. В РФ отреагировали на заявления НАТО16:02
- В Украине продали памятник Ленину за 200 тыс гривен15:37
- В Мариуполе реорганизуют детско-юношеские спортивные клубы15:11
- В Украину вернулась опасная болезнь14:50
- Россия просит помощи у США14:25
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Как определить характер человека по его любимому цвету18:47
- Полезная добавка, которая заменит сахар и сливки в кофе12:49
- Пенсии переселенцам: правозащитники рассказали хорошие новости08:35
- Врач объяснил, почему всегда смотрит в Фейсбук своих умерших пациентов22:02
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- На Донбассе террористы "в печали": ""Северный ветер" плохо дует, ВСУ на подъеме, а о нас все забыли"
- Откровения Тинянского о ликвидированном Захарченко: "Я его знал лично, он был ряженым ч**м и алкоголиком"
- Официально: В Донецкой области тарифы на тепло поднимать не будут
- "Это путинский сценарий еще с 2014 года", - раскрыты планы РФ на "Л/ДНР"