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В Украине вступил в силу закон о равных правах женщин и мужчин на военной службе

27.10.2018 09:14
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В Украине вступил в силу закон о равных правах женщин и мужчин на военной службе

В Украине вступил в силу закон № 2523-VIII о равных правах женщин и мужчин на военной службе в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях, пишет 112.
Ранее в Уставе внутренней службы значилось, что военнослужащие-женщины, как правило, не назначаются в состав суточного наряда. Официально опубликованный закон устанавливает новые правила, согласно которым "военнослужащие в состав суточного наряда назначаются с соблюдением законодательства по вопросам охраны материнства и детства". Такую формулировку объяснили соблюдением ст. 24 Конституции, согласно которой равенство прав женщин и мужчин обеспечивается, в частности, с созданием условий, позволяющих сочетать труд с материнством, а также с предоставлением оплачиваемых отпусков и других льгот беременным женщинам и матерям.
В закон о военной службе ввели норму, согласно которой женщины исполняют воинские обязанности на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством об охране материнства и детства, а также запрещения дискриминации по признаку пола), что включает принятие по контракту и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, исполнение воинских обязанностей в запасе и соблюдение правил воинского учета.
Закон убирает упоминания об ограничении возраста службы для женщин только до 40 лет - как по призыву, так и по контракту. Вместо этого, как и мужчинам, разрешается служить до предельного возраста пребывания на воинской службе (а это до 45 лет для рядовых и сержантов и до 60 лет для военнослужащих высшего офицерского состава).
Ранее военнообязанных женщин зачисляли в запас второго разряда без учета присвоенных им военных званий, вследствие чего всех женщин переводили в отставку в одном возрасте. Кроме того, предельный возраст пребывания женщин в запасе - 50 лет, а мужчин - 65 лет. Поэтому женщины были лишены возможности получать новые воинские звания, а в дальнейшем - получать потенциально более высокую пенсию. Закон убирает соответствующие ограничения для женщин.
По новым правилам от прохождения сборов освобождаются не все женщины, как раньше, а только беременные.



Теги: Украина, Донбасс, закон, мужчины, женщины
 
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