Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Война пошла впрок? Ахметов стал самым богатым украинцем. Состояние вырослло на $ 5,3 млрд за год

27.10.2018 08:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Война пошла впрок? Ахметов стал самым богатым украинцем. Состояние вырослло на $ 5,3 млрд за год

Бизнесмен Ринат Ахметов снова стал самым богатым украинцем по итогам года. Об этом свидетельствует рейтинг журнала «Новое время».
Рейтинг составляется ежегодно. По сравнению с 2017 годом состояние Ахметова выросло на 76% (или 5,3 млрд долл.). В данный момент оно составляет 12,2 млрд долл.
«Сейчас его состояние тянет вверх Метинвест, крупнейшая частная компания страны, которая на 75% принадлежит Ахметову», — отмечают составители рейтинга.
«Лучше других воспользовался рыночной конъюнктурой Ринат Ахметов — бессменный № 1 рейтинга самых богатых соотечественников. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние выросло сразу на 76%. А если говорить в абсолютных цифрах, то владелец СКМ за год стал богаче на 5,3 млрд долл», — также пишет издание.
Второе место занял Виктор Пинчук (его состояние оценивается в 2,7 млрд долл. — уровень докризисного 2013 года, рост 87% по сравнению с прошлым годом). Пинчуку удалось заработать на выпуске труб и колес для ж/д транспорта.
Третье место занял Вадим Новинский (его состояние — 2,3 млрд долл.). Новинскому приносит доход «Смарт-Холдинг».
Четвертое место у Геннадия Боголюбова (состояние 1,6 млрд долл). Он зарабатывает на деятельности неформального ферросплавного холдинга «Привата».
Пятое место — у Игоря Коломойского (состояние — 1,6 млрд долл.). Прибыли генерирует Группа Приват, которая имеет доли в Стахановском и Запорожском заводах ферросплавов, а также Покровский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты.
Также представители четвертого и пятого мест — Боголюбов и Коломойский — владеют ферросплавным бизнесом в США — заводом Felman Production Incorporated, расположенном в штате Западная Вирджиния.
Президент Украины Петр Порошенко занял шестое место с состоянием 1,1 млрд долл.
Рейтинг был составлен совместно с инвесткомпанией Dragon Capital. Сотня самых богатых украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны. Темп прироста их состояний за последний год увеличился с +33% до +43%. В общей сложности в их руках сосредоточено 37,5 млрд долл.
Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, Ахметов , богатство, украинец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх